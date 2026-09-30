Home > खेल > IND vs WI 2nd ODI Pitch Report: गुवाहाटी में बरसेंगे रन या धड़ाधड़ गिरेंगे विकेट… दूसरे वनडे में कैसी होगी पिच, किसे मिलेगा फायदा?

IND vs WI 2nd ODI Pitch Report: गुवाहाटी में बरसेंगे रन या धड़ाधड़ गिरेंगे विकेट… दूसरे वनडे में कैसी होगी पिच, किसे मिलेगा फायदा?

IND vs WI 2nd ODI Pitch Report: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 30 सितंबर को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी. वहीं, वेस्टइंडीज की टीम वापसी कर सीरीज को 1-1 से बराबर करना चाहेगी.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: September 30, 2026 11:38:16 AM IST

भारत बनाम वेस्टइंडीज के दूसरे वनडे में क्या गुल खिलाएगी पिच?
भारत बनाम वेस्टइंडीज के दूसरे वनडे में क्या गुल खिलाएगी पिच?


IND vs WI 2nd ODI Pitch Report: भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी 3 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 30 सितंबर को खेला जाएगा. यह मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में होगा, जो दोपहर 2 बजे से शुरू होगा. भारत ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था. अब दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम जीत हासिल कर सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी. ऐसे में एक बार फिर सभी की नजरें मैदान की पिच पर टिकी हुई हैं. पिछले मैच में तिरुवनंतपुरम के मैदान में बल्लेबाजों ने खूब रन बनाए थे. अब दूसरा वनडे मैच गुवाहाटी की पिच पर होने वाला है. ऐसे में फैंस के मन में सवाल है कि इस मैदान की पिच क्या असर दिखाएगी? देखें पिच रिपोर्ट…

गुवाहाटी के मैदान की पिच रिपोर्ट

भारत बनाम वेस्टइंडीज का दूसरा वनडे गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान में अभी तक सिर्फ 2 वनडे मैच खेले गए हैं. इन दोनों ही मुकाबलों में बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला है. इस मैदान पर पहला वनडे भारत और वेस्टइंडीज के बीच साल 2018 में खेला गया था, जिसमें विंडीज की टीम ने 322 रन का स्कोर बनाया था. इस टारगेट को भारतीय टीम ने आसानी से चेज कर लिया था. वहीं, दूसरा वनडे मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था.

You Might Be Interested In

इस मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 373 रनों का स्कोर बनाया था और 67 रन से मुकाबला जीता था. बता दें कि गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए औसत स्कोर 348 रन का रहा है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड

आंकड़ों की बात करें, तो वनडे में भारत और वेस्टइंडीज के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है. दोनों टीमों के बीच अभी तक कुल 143 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 73 मैच जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज ने 64 मुकाबले अपने नाम किए हैं. हालांकि हालिया रिकॉर्ड्स को देखें, तो भारत ने वेस्टइंडीज पर अपना दबदबा दिखाया है.

पहले वनडे में क्या हुआ?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच 27 सितंबर को खेला गया था. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 295 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने आसानी से टारगेट को चेज कर लिया था. भारत की ओर से विराट कोहली (139*) और कप्तान शुभमन गिल (110) ने शतकीय पारियां खेली थीं, जिसके दम पर भारत ने 8 विकेट से मैच जीता था.

Tags: ind vs wi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं अंजलि आनंद? जिन्हें करण जौहर ने दिया था...

September 29, 2026

Rise and Fall 2 में कितनी है शहजाद पूनावाला की...

September 29, 2026

Aishwarya Rai का पेरिस में ‘मलेफिसेंट’ अवतार!

September 29, 2026

कौन हैं सिवेट तोमर? जिन्होंने शहजाद को कूटा

September 29, 2026

कौन हैं तान्या मिश्रा?

September 28, 2026

लता मंगेशकर के 10 बड़े विवाद और अनसुने राज!

September 28, 2026
IND vs WI 2nd ODI Pitch Report: गुवाहाटी में बरसेंगे रन या धड़ाधड़ गिरेंगे विकेट… दूसरे वनडे में कैसी होगी पिच, किसे मिलेगा फायदा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs WI 2nd ODI Pitch Report: गुवाहाटी में बरसेंगे रन या धड़ाधड़ गिरेंगे विकेट… दूसरे वनडे में कैसी होगी पिच, किसे मिलेगा फायदा?
IND vs WI 2nd ODI Pitch Report: गुवाहाटी में बरसेंगे रन या धड़ाधड़ गिरेंगे विकेट… दूसरे वनडे में कैसी होगी पिच, किसे मिलेगा फायदा?
IND vs WI 2nd ODI Pitch Report: गुवाहाटी में बरसेंगे रन या धड़ाधड़ गिरेंगे विकेट… दूसरे वनडे में कैसी होगी पिच, किसे मिलेगा फायदा?
IND vs WI 2nd ODI Pitch Report: गुवाहाटी में बरसेंगे रन या धड़ाधड़ गिरेंगे विकेट… दूसरे वनडे में कैसी होगी पिच, किसे मिलेगा फायदा?
IND vs WI 2nd ODI Pitch Report: गुवाहाटी में बरसेंगे रन या धड़ाधड़ गिरेंगे विकेट… दूसरे वनडे में कैसी होगी पिच, किसे मिलेगा फायदा?