Home > खेल > IND Vs WI Live Streaming: FREE में कैसे देखें भारत-वेस्टइंडीज का दूसरा ODI, किस TV चैनल पर आएगा लाइव, कब-कहां होगी भिड़ंत?

IND Vs WI Live Streaming: FREE में कैसे देखें भारत-वेस्टइंडीज का दूसरा ODI, किस TV चैनल पर आएगा लाइव, कब-कहां होगी भिड़ंत?

IND Vs WI 2nd ODI Live Streaming: भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 30 सितंबर को खेला जाएगा. यह मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में दोपहर 2 बजे शुरू से शुरू होगा. जानें इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी सारी डिटेल्स...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 29, 2026 2:41:54 PM IST

भारत बनाम वेस्टइंडीज का दूसरा वनडे फ्री में कैसे देखें?
भारत बनाम वेस्टइंडीज का दूसरा वनडे फ्री में कैसे देखें?


IND Vs WI 2nd ODI Live Streaming: भारत ने वेस्टइंडीज को पहले वनडे में हराकर 3 मैच की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. भारत ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था. अब दोनों टीमों के बीच 30 सितंबर को दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा, जो गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में होगा. भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत हासिल कर सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी. वहीं, वेस्टइंडीज की टीम दूसरे वनडे में वापसी करते हुए सीरीज को 1-1 से बराबर करना चाहेगी. इसका मतलब है कि दूसरे वनडे मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि आप इस मैच को लाइव कब कहां पर देख पाएंगे. इसके अलावा आप फ्री में इस मैच को कैसे देख सकते हैं? जानें पूरी डिटेल्स…

कब-कहां खेला जाएगा मैच?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला दोपहर 2 बजे शुरू होगा, जिसके लिए आधे घंटे पहले यानी 1:30 बजे टॉस किया जाएगा.

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कहां देख सकेंगे लाइव?

भारत बनाम वेस्टइंडीज के दूसरे वनडे मैच का लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग-अलग चैनलों पर किया जाएगा. यहां पर फैंस हिंदी और इंग्लिश समेत कई भाषाओं में मैच का लुत्फ उठा पाएंगे. इसके अलावा अगर आप इस सीरीज को मोबाइल या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं, तो JioHotstar के एप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे.

फ्री में कहां देख सकेंगे लाइव?

फैंस भारत और वेस्टइंडीज के दूसरे वनडे को फ्री में भी देख सकते हैं. अगर आप इस मुकाबले को फ्री में देखना चाहते हैं, तो डीडी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं. डीडी स्पोर्ट्स पर भारत-वेस्टइंडीज वनडे सीरीज का फ्री में प्रसारण किया जा रहा है. हालांकि इसके लिए आपके पास डीडी फ्री डिश का कनेक्शन होना जरूरी है.

पहले वनडे में क्या हुआ?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 27 सितंबर को सीरीज का पहला वनडे मैच खेला गया था. इस मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 295 रन बनाए थे. विंडीज की ओर से जस्टिन ग्रीव्स ने शतकीय पारी खेली थी, जबकि जॉन कैम्पबेल और आमिर जांगू ने अर्धशतक लगाए. इसके दम पर वेस्टइंडीज ने भारत को 296 रन का टारगेट दिया. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने 41.4 ओवर में ही टारगेट चेज कर लिया. भारत की ओर से विराट कोहली ने नाबाद 139 रनों की पारी खेली, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने 110 रन बनाए. इसके दम पर भारत ने 8 विकेट से मैच जीत लिया.

दोनों टीमों की स्क्वाड

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, आकिब नबी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, गुरनूर बरार, नमन धीर.

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, रॉस्टन चेस, जॉन कैंपबेल, गुडाकेश मोती, अल्जारी जोसेफ, आमिर जांगू (विकेटकीपर), कीसी कार्टी, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडेन सील्स, मैथ्यू फोर्ड, ज्वेल एंड्रू (विकेटकीपर), श्मार जोसफ, विटेल ओर्लैंडो.

Tags: ind vs wiIndia vs West Indies
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