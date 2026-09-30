Home > खेल > IND vs WI 2nd ODI Live Streaming: दूसरा वनडे FREE में कैसे देखें, ये है सबसे आसान जुगाड़, इस चैनल पर आएगा लाइव

IND vs WI 2nd ODI Live Streaming: दूसरा वनडे FREE में कैसे देखें, ये है सबसे आसान जुगाड़, इस चैनल पर आएगा लाइव

IND vs WI 2nd ODI Live Streaming: भारतीय टीम बुधवार (30 सितंबर) को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा वनडे मैच खेलने उतरेगी. यह मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. जानें इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी सारी डिटेल्स...

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: September 30, 2026 1:31:54 PM IST

भारत और वेस्टइंडीज का दूसरा वनडे FREE में कैसे देखें?
भारत और वेस्टइंडीज का दूसरा वनडे FREE में कैसे देखें?


IND vs WI 2nd ODI Live Streaming: भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज के पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था. अब सीरीज का दूसरा वनडे मैच 30 सितंबर यानी बुधवार को खेला जाएगा. यह मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम की नजरें सीरीज पर कब्जा जमाने पर होंगी. शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

वहीं, वेस्टइंडीज की टीम पहले वनडे में मिली हार का बदला लेने के साथ ही सीरीज को 1-1 से बराबर करना चाहेगी. ऐसे में फैंस इस मैच को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि दोनों टीमों को बीच कड़ी जंग देखने को मिल सकती है. आप भी इस मैच को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं. इसके लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जानें फ्री में मैच देखने का तरीका…

You Might Be Interested In

कब-कहां खेला जाएगा दूसरा वनडे मैच?

भारत बनाम वेस्टइंडीज (IND vs WI) का दूसरा वनडे मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला दोपहर 2 बजे शुरू होगा, जिसके लिए आधे घंटे पहले यानी 1:30 बजे टॉस किया जाएगा.

टीवी पर कैसे देख सकेंगे लाइव?

भारत बनाम वेस्टइंडीज (IND vs WI) के दूसरे वनडे मैच का लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आप हिंदी और अंग्रेजी समेत अलग-अलग भाषाओं में मैच का लुत्फ उठा पाएंगे.

फ्री में लाइव कैसे देखें दूसरा वनडे?

आप भारत बनाम वेस्टइंडीज का दूसरा वनडे लाइव देखना चाहते हैं, तो उसका भी जुगाड़ है. आप इस मैच को डीडी स्पोर्ट्स (DD Sports) के चैनल पर लाइव देख सकते हैं. दूरदर्शन यानी डीडी इस मैच का लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा है. हालांकि इस मैच को फ्री में देखने के लिए आपके पास डीडी फ्री डिश का कनेक्शन होना जरूरी है.

कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग?

अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज का मैच देखना चाहते हैं, तो इसका भी तरीका है. JioHotstar के एप और वेबसाइट पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. यहां पर आप हिंदी और अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में कमेंट्री के मैच देख सकते हैं.

हेड टू हेड रिकॉर्ड

दोनों टीमों के बीच अभी तक कुल 143 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 73 मैच जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज ने 64 मुकाबले अपने नाम किए हैं.

दोनों टीमों की स्क्वाड

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उप-कप्तान), ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर.

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टि, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्डे, जस्टिन ग्रीव्स, आमिर जांगू, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, विटेल लॉज़, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स.

Tags: ind vs wiIndia vs West Indies
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं अंजलि आनंद? जिन्हें करण जौहर ने दिया था...

September 29, 2026

Rise and Fall 2 में कितनी है शहजाद पूनावाला की...

September 29, 2026

Aishwarya Rai का पेरिस में ‘मलेफिसेंट’ अवतार!

September 29, 2026

कौन हैं सिवेट तोमर? जिन्होंने शहजाद को कूटा

September 29, 2026

कौन हैं तान्या मिश्रा?

September 28, 2026

लता मंगेशकर के 10 बड़े विवाद और अनसुने राज!

September 28, 2026
IND vs WI 2nd ODI Live Streaming: दूसरा वनडे FREE में कैसे देखें, ये है सबसे आसान जुगाड़, इस चैनल पर आएगा लाइव

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs WI 2nd ODI Live Streaming: दूसरा वनडे FREE में कैसे देखें, ये है सबसे आसान जुगाड़, इस चैनल पर आएगा लाइव
IND vs WI 2nd ODI Live Streaming: दूसरा वनडे FREE में कैसे देखें, ये है सबसे आसान जुगाड़, इस चैनल पर आएगा लाइव
IND vs WI 2nd ODI Live Streaming: दूसरा वनडे FREE में कैसे देखें, ये है सबसे आसान जुगाड़, इस चैनल पर आएगा लाइव
IND vs WI 2nd ODI Live Streaming: दूसरा वनडे FREE में कैसे देखें, ये है सबसे आसान जुगाड़, इस चैनल पर आएगा लाइव
IND vs WI 2nd ODI Live Streaming: दूसरा वनडे FREE में कैसे देखें, ये है सबसे आसान जुगाड़, इस चैनल पर आएगा लाइव