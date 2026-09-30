Home > खेल > IND vs WI 2nd ODI Weather Report: गुवाहाटी में बारिश बनेगी विलेन! भारत-वेस्टइंडीज के दूसरे ODI पर मंडराया खतरा, कैसा रहेगा मौसम?

IND vs WI 2nd ODI Weather Report: गुवाहाटी में बारिश बनेगी विलेन! भारत-वेस्टइंडीज के दूसरे ODI पर मंडराया खतरा, कैसा रहेगा मौसम?

IND vs WI 2nd ODI Weather Report: भारतीय टीम बुधवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ गुवाहाटी में दूसरा वनडे खेलने उतरेगी. इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. हालांकि इस मैच से मौसम ने फैंस की टेंशन बढ़ा दी है. गुवाहाटी में दूसरे वनडे के दौरान बारिश का खतरा मंडरा रहा है.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: September 30, 2026 12:51:36 PM IST

भारत-वेस्टइंडीज का दूसरे वनडे पर बारिश का साया!
भारत-वेस्टइंडीज का दूसरे वनडे पर बारिश का साया!


IND vs WI 2nd ODI Weather Report: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 30 सितंबर यानी बुधवार को दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा. यह मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जो दोपहर 2 बजे से शुरू होगा. इस मैच में शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम जीत हासिल कर सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी. भारत ने तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले वनडे में 8 विकेट से जीत दर्ज की थी. अब दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाना चाहेगी. वहीं, वेस्टइंडीज की टीम इस मुकाबले में वापसी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. हालांकि इस मुकाबले पर बारिश का साया मंडरा रहा है. बारिश इस मुकाबले में खेल बिगाड़ सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि गुवाहाटी में कैसा रहेगा आज का मौसम…

गुवाहाटी में आज कैसा रहेगा मौसम?

भारत बनाम वेस्टइंडीज (IND vs WI) का दूसरा वनडे मैच गुवाहाटी के बरसापारा में दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले के दौरान गुवाहाटी में मौसम खराब हो सकता है, जिससे मैच में खलल पड़ सकता है. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, गुवाहाटी में बुधवार को सुबह आंशिक रूप से धूप खिली रहेगी. दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने वाला है.

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हालांकि दोपहर के समय में गरज  के साथ बारिश होने की भी संभावना है, जिससे मैच में खलल पड़ सकता है. मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, दोपहर के समय बारिश की संभावना 72 फीसदी है, जबकि आसमान में बादल छाए रहने की संभावना लगभग 62 फीसदी है. इस दौरान शहर में तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. हालांकि शाम तक मौसम में सुधार होने की उम्मीद है.

रात के समय कैसा रहेगा मौसम?

गुवाहाटी में शाम के समय मौसम साफ हो जाएगा, जिससे बारिश होने की संभावना सिर्फ 25 फीसदी रह जाएगी. वहीं, रात के समय तापमान गिरकर 27 फीसदी तक हो गिर सकती है, जबकि बारिश की संभावना 25 फीसदी तक रह जाएगी.

गुवाहाटी के मैदान की पिच रिपोर्ट

भारत बनाम वेस्टइंडीज (IND vs WI) का दूसरा वनडे गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान में अभी तक सिर्फ 2 वनडे मैच खेले गए हैं. इन दोनों ही मुकाबलों में बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला है. गुवाहाटी के इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का औसत स्कोर 348 रन का है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड

आंकड़ों की बात करें, तो वनडे में भारत और वेस्टइंडीज के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है. दोनों टीमों के बीच अभी तक कुल 143 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 73 मैच जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज ने 64 मुकाबले अपने नाम किए हैं. हालांकि हालिया रिकॉर्ड्स को देखें, तो भारत ने वेस्टइंडीज पर अपना दबदबा दिखाया है.

Tags: ind vs wi
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