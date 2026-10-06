IND vs WI 1st T20I Predicted Playing XI: क्या वैभव सूर्यवंशी खा जाएंगे संजु सैमसन की जगह जानिए आज की ओपनिंग जोड़ी भारत और वेस्ट इंडीज का क्या रहेगा प्लेइंग 11

IND vs WI 1st T20I Predicted Playing XI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026 से होने जा रहा है। सीरीज का पहला मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में होगी, जबकि वेस्टइंडीज की कप्तानी शाई होप करेंगे।

भारत हाल ही में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद टी20 सीरीज में उतर रहा है। इसके अलावा भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज भी 2-1 से अपने नाम की थी। ऐसे में टीम इंडिया की कोशिश टी20 सीरीज की शुरुआत भी जीत के साथ करने की होगी।

भारत की संभावित प्लेइंग XI (India Predicted Playing 11)

पहले टी20 में सबसे बड़ा सवाल भारत की ओपनिंग जोड़ी को लेकर है। मौजूदा रिपोर्ट्स और पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा की संभावित टीम के आधार पर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को पारी की शुरुआत करने का मौका मिल सकता है।

भारत की संभावित XI

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव/मयंक यादव

ईशान किशन को नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा जा सकता है। कप्तान श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर को मजबूती देंगे। शिवम दुबे और नितीश कुमार रेड्डी टीम को ऑलराउंड विकल्प प्रदान करेंगे।

गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह तेज गेंदबाजी की अगुवाई कर सकते हैं। स्पिन विभाग में कुलदीप यादव और अक्षर पटेल अहम भूमिका निभा सकते हैं। आखिरी स्थान के लिए प्रिंस यादव और मयंक यादव के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है।

वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका?

पहले टी20 से पहले सबसे ज्यादा चर्चा युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर है। वह भारत की आधिकारिक T20I squad का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी अंतिम प्लेइंग XI में जगह अभी निश्चित नहीं मानी जा रही है।

कुछ रिपोर्ट्स में वैभव को अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए दिखाया गया है, जबकि दूसरी संभावित टीमों में संजू सैमसन को ओपनर और वैभव को बाहर रखा गया है।

भारतीय टीम मैनेजमेंट युवा खिलाड़ी को लेकर जल्दबाजी नहीं करना चाहता। ऐसे में पहले मुकाबले में अनुभवी विकल्प को प्राथमिकता मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

वेस्टइंडीज की संभावित प्लेइंग XI (West Indies Predicted Playing 11)

वेस्टइंडीज के पास भी टी20 क्रिकेट के कई खतरनाक बल्लेबाज हैं। शाई होप टीम की कमान संभालेंगे और विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी भी उनके पास रह सकती है।

वेस्टइंडीज की संभावित XI

कामिल पूरन, शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), शिमरोन हेटमायर, रोस्टन चेज, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, कीमो पॉल, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड, अकील हुसैन, शमर जोसेफ

वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी में शाई होप, हेटमायर, पॉवेल और रदरफोर्ड जैसे खिलाड़ी भारत के गेंदबाजों के लिए चुनौती पेश कर सकते हैं। रोमारियो शेफर्ड टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अतिरिक्त विकल्प देते हैं।

भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला टी20 मैच कब और कहां?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टी20 मुकाबला 6 अक्टूबर 2026 को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा।

यह पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला है। इसके बाद दूसरा टी20 9 अक्टूबर को रांची, तीसरा 11 अक्टूबर को इंदौर, चौथा 14 अक्टूबर को हैदराबाद और पांचवां 17 अक्टूबर को बेंगलुरु में खेला जाएगा।

किसका पलड़ा भारी?

हालिया फॉर्म को देखते हुए भारत को मुकाबले में बढ़त हासिल है। टीम इंडिया ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता और इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की। हालांकि टी20 क्रिकेट में वेस्टइंडीज की आक्रामक बल्लेबाजी भारत के लिए चुनौती बन सकती है।

इकाना की परिस्थितियों में स्पिन गेंदबाजों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। भारत के पास अक्षर पटेल और कुलदीप यादव जैसे विकल्प हैं, जबकि वेस्टइंडीज के पास अकील हुसैन और गुडाकेश मोती जैसे स्पिन विकल्प मौजूद हैं।