IND vs WI: वैभव सूर्यवंशी का दिखेगा जलवा! कब-कहां होगा भारत-वेस्टइंडीज का पहला टी20, कैसे देखें LIVE?

IND vs WI 1st T20 Live Streaming: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 6 अक्टूबर (बुधवार) से मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज शुरू होने वाली है. इस सीरीज का पहला मैच बुधवार को लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतकर आ रही टीम इंडिया सीधे वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने के लिए उतरेगी. इस सीरीज में भारतीय टीम की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में होगी, जबकि शाई होप वेस्टइंडीज की कप्तानी करेंगे.

वनडे सीरीज में 2-1 से जीत के बाद भारतीय टीम टी20 सीरीज में भी जीत के मजबूत इरादे के साथ उतरेगी. वहीं, मेहमान टीम वनडे सीरीज की हार का बदला लेना चाहेगी. इसका मतलब है कि दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत-वेस्टइंडीज का पहला टी20 मैच कब-कहां खेला जाएगी? फैंस इस मुकाबले को लाइव कहां देख पाएंगे? जानें सारी डिटेल्स…

कब-कहां खेला जाएगा पहला टी20 मैच?

भारत बनाम वेस्टइंडीज का पहला टी20 मैच 6 अक्टूबर यानी बुधवार को लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा, जिसके लिए आधे घंटे पहले यानी 6:30 बजे टॉस किया जाएगा.

टीवी पर कहां देख सकेंगे लाइव?

भारत बनाम वेस्टइंडीज के पहले टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. यहां पर फैंस भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज के सभी मैचों को लुत्फ उठा सकते हैं.

मोबाइल में कैसे देखें लाइव मैच?

वहीं, अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर भारत-वेस्टइंडीज का टी20 मैच देखना चाहते हैं, तो JioHotstar पर देख सकते हैं. JioHotstar पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत और वेस्टइंडीज के बीच अभी तक कुल 31 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. इसमें से 20 मैचों में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है. वहीं, वेस्टइंडीज ने 10 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि 1 मैच बेनतीजा रहा है. दोनों टीमों के बीच आखिरी भिड़ंत टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हुई थी. उस मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराया था. वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी टीम इंडिया ने 4 गेंद बाकी रहते ही टारगेट चेज कर लिया था.

दोनों टीमों की स्क्वाड

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), नमन धीर, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, मयंक यादव.

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्डे, शिमरन हेटमायर, अकील हुसैन, शमार जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, रोमारियो शेफर्ड और शमार स्प्रिंगर.