IND vs WI: बारिश में धुल जाएगा पहला टी20, लखनऊ स्टेडियम के पास भरा पानी, क्या बिना खेले रद्द होगा मैच?

IND vs WI Weather Forecast: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 6 अक्टूबर से 5 मैचों की टी20 सीरीज शुरू होने जा रही है. सीरीज का पहला मैच लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में भारत और वेस्टइंडीज के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी हैं. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम जीत के साथ सीरीज की शुरुआत करना चाहेगी. वहीं, वेस्टइंडीज की टीम वनडे सीरीज की हार का बदला लेना चाहेगी.

ऐसे में जाहिर है कि फैंस को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा. हालांकि इस मैच से पहले मौसम ने फैंस की टेंशन बढ़ा दी है. दरअसल, इस मैच पर बारिश का साया मंडरा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आज के मैच में कैसा रहेगा लखनऊ का मौसम?

लखनऊ में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

6 अक्टूबर यानी मंगलवार को लखनऊ में बारिश की संभावना है. दिन के समय हल्की बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, दोपहर में बारिश की संभावना 50 फीसदी तक है. हालांकि इसका ज्यादा असर मैच पर नहीं होगा, क्योंकि मैच शाम 8 बजे से शुरू होगा. उस समय तक बारिश की संभावना घटकर सिर्फ 5 फीसदी तक रह जाएगी. मैच के दौरान तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. वहीं, बारिश की संभावना न के बराबर है, लेकिन मैच में थोड़ी देरी हो सकती है. हालांकि फैंस को मैच का पूरा रोमांच देखने को मिलेगा.

स्टेडियम के आसपास भरा पानी

बीते दिनों में लखनऊ में काफी बारिश हुई है. इसकी वजह से गोमती नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है. इसके चलते एकाना स्टेडियम के आसपास कुछ जगहों पर पानी भरा हुआ है. हालांकि अच्छी बात यह है कि मैदान में पानी निकालने की बेहतर व्यवस्था है. ऐसे में मैदान पूरी तरह सूखा हुआ है.

कैसी रहेगी लखनऊ की पिच?

पिच की बात करें, तो एकाना के मैदान पर शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. अगर मैच से पहले हल्की बारिश होती है, तो नई गेंद से गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलेगी, जबकि बल्लेबाजी करना मुश्किल हो जाएगा. हालांकि, बाद में पुराने गेंद से रन बनाना आसान हो जाएगा. भारत-वेस्टइंडीज के पहले मैच में 200 रन के आसपास का स्कोर बनता दिखाई दे रहा है.

भारत का स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, नमन धीर, मयंक यादव, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी.

वेस्टइंडीज का स्क्वाड

शाई होप (कप्तान), आमिर जांगू, शिमरोन हेटमायर, शेरफेन रदरफोर्ड, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, रोस्टन चेज़, रोमारियो शेफर्ड, गुडाकेश मोती, अकील होसेन, शमर स्प्रिंगर, शमर जोसेफ, मैथ्यू फोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, कीमो पॉल.