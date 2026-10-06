Home > खेल > IND Vs WI 1st T20 Playing XI: नमन धीर का डेब्यू, वैभव सूर्यवंशी का कटा पत्ता, पहले टी20 में ऐसी है भारत की प्लेइंग XI

IND Vs WI 1st T20 Playing XI: नमन धीर का डेब्यू, वैभव सूर्यवंशी का कटा पत्ता, पहले टी20 में ऐसी है भारत की प्लेइंग XI

IND Vs WI 1st T20 Playing XI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टी20 मुकाबला लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग-11 में कई बड़े बदलाव किए हैं. वैभव सूर्यवंशी को इस मुकाबले में मौका नहीं दिया गया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 6, 2026 6:46:09 PM IST

नमन धीर का डेब्यू, वैभव सूर्यवंशी का कटा पत्ता, पहले टी20 में ऐसी है भारत की प्लेइंग XI.
नमन धीर का डेब्यू, वैभव सूर्यवंशी का कटा पत्ता, पहले टी20 में ऐसी है भारत की प्लेइंग XI.


IND Vs WI 1st T20 Playing XI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज सीरीज शुरू हो गई है. इस सीरीज का पहला टी20 इंटरनेशल मुकाबला लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय स्टार युवा ऑलराउंडर नमन धीर अपना डेब्यू कर रहे हैं. नमन धीर ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू भी किया था. अब वो अपना पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेलने जा रहे हैं. स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने उन्हें डेब्यू कैप थमाई. वहीं, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को इस प्लेइंग-11 से बाहर रखा गया है. संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ही भारतीय टीम के लिए ओपनिंग करने आएंगे. देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11…

भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. कप्तान श्रेयस अय्यर ने मेहमान वेस्टइंडीज की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है.

You Might Be Interested In

भारत की प्लेइंग XI

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मयंक यादव.

वेस्टइंडीज की प्लेइंग XI

शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), कामिल पूरन, शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड, रोस्टन चेज़, अकील होसेन, शमर स्प्रिंगर, शमर जोसेफ.

Tags: ind vs wiNaman DhirVaibhav Sooryavanshi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

संजय मिश्रा की 5 बेस्ट फिल्में

October 6, 2026

मुंबई छोड़ इन 9 सितारों ने चुनी सुकून की जिंदगी!

October 6, 2026

गर्लफ्रेंड संग रोमांटिक अंदाज में दिखे रणवीर इलाहाबादिया

October 6, 2026

काजल रघवानी ने बयां किया खेसारी लाल से रिश्ता टूटने...

October 5, 2026

कोयल मलिक कौन हैं? जो बनीं राज्यसभा बीजेपी उम्मीदवार

October 5, 2026

पुराना फोन बेचने से पहले क्या करें?

October 5, 2026
IND Vs WI 1st T20 Playing XI: नमन धीर का डेब्यू, वैभव सूर्यवंशी का कटा पत्ता, पहले टी20 में ऐसी है भारत की प्लेइंग XI

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND Vs WI 1st T20 Playing XI: नमन धीर का डेब्यू, वैभव सूर्यवंशी का कटा पत्ता, पहले टी20 में ऐसी है भारत की प्लेइंग XI
IND Vs WI 1st T20 Playing XI: नमन धीर का डेब्यू, वैभव सूर्यवंशी का कटा पत्ता, पहले टी20 में ऐसी है भारत की प्लेइंग XI
IND Vs WI 1st T20 Playing XI: नमन धीर का डेब्यू, वैभव सूर्यवंशी का कटा पत्ता, पहले टी20 में ऐसी है भारत की प्लेइंग XI
IND Vs WI 1st T20 Playing XI: नमन धीर का डेब्यू, वैभव सूर्यवंशी का कटा पत्ता, पहले टी20 में ऐसी है भारत की प्लेइंग XI
IND Vs WI 1st T20 Playing XI: नमन धीर का डेब्यू, वैभव सूर्यवंशी का कटा पत्ता, पहले टी20 में ऐसी है भारत की प्लेइंग XI