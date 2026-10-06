IND Vs WI 1st T20 Playing XI: नमन धीर का डेब्यू, वैभव सूर्यवंशी का कटा पत्ता, पहले टी20 में ऐसी है भारत की प्लेइंग XI

IND Vs WI 1st T20 Playing XI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज सीरीज शुरू हो गई है. इस सीरीज का पहला टी20 इंटरनेशल मुकाबला लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय स्टार युवा ऑलराउंडर नमन धीर अपना डेब्यू कर रहे हैं. नमन धीर ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू भी किया था. अब वो अपना पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेलने जा रहे हैं. स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने उन्हें डेब्यू कैप थमाई. वहीं, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को इस प्लेइंग-11 से बाहर रखा गया है. संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ही भारतीय टीम के लिए ओपनिंग करने आएंगे. देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11…
भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी
भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. कप्तान श्रेयस अय्यर ने मेहमान वेस्टइंडीज की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है.
🚨 Toss and Team News 🚨 #TeamIndia have won the toss and elected to bowl in the 1️⃣st #INDvWI T20I. Here’s a look at the Playing XI 🙌 Updates ▶️ https://t.co/2czVyKWreK @mflone_ https://t.co/mgtnslR6GZ
— BCCI (@BCCI) October 6, 2026
भारत की प्लेइंग XI
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मयंक यादव.
वेस्टइंडीज की प्लेइंग XI
शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), कामिल पूरन, शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड, रोस्टन चेज़, अकील होसेन, शमर स्प्रिंगर, शमर जोसेफ.