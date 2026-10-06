IND vs WI Live Streaming: FREE में कैसे देखें भारत-वेस्टइंडीज का पहला टी20? कब-कहां होगी भिड़ंत, किस चैनल पर आएगा लाइव?

IND vs WI 1st T20 Live Streaming In Hindi: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 6 अक्टूबर से 5 मैचों की टी20 सीरीज शुरू हो रही है. इस सीरीज का पहला मैच मंगलवार को लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. वनडे सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम वेस्टइंडीज को टी20 में रौंदने के इरादे से उतरेगी. इस सीरीज में श्रेयस अय्यर टीम इंडिया की कप्तानी करते नजर आएंगे. हालांकि टी20 में वेस्टइंडीज को हराना भारतीय टीम के लिए आसान नहीं होने वाला है.

वेस्टइंडीज की टीम छोटे फॉर्मेट में ज्यादा खतरनाक साबित हो जाती है. ऐसे में साफ है कि यह सीरीज अय्यर की टीम के लिए आसान नहीं होने वाली है. दोनों टीमों में कई धुरंधर खिलाड़ी हैं, जो टी20 के खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. ऐसे में फैंस को रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. जानें कब-कहां कैसे देख सकेंगे पहला टी20 मैच…

कब-कहां खेला जाएगा मैच?

भारत बनाम वेस्टइंडीज का पहला टी20 मैच 6 अक्टूबर यानी बुधवार को लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा, जिसके लिए आधे घंटे पहले यानी 6:30 बजे टॉस किया जाएगा.

टीवी पर कहां देख सकेंगे मैच?

भारत बनाम वेस्टइंडीज के पहले टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. यहां पर फैंस भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज के सभी मैचों को लुत्फ उठा सकते हैं.

मोबाइल में कैसे देखें लाइव मैच?

वहीं, अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर भारत-वेस्टइंडीज का टी20 मैच देखना चाहते हैं, तो JioHotstar पर देख सकते हैं. JioHotstar पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी.

फ्री में कैसे देखें लाइव?

अगर आप भारत और वेस्टइंडीज का पहला टी20 मैच फ्री में देखना चाहते हैं, तो उसका भी जुगाड़ है. फैंस डीडी के स्पोर्ट्स चैनल पर इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपके पास डीडी फ्री डिश का कनेक्शन होना जरूरी है.

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला T20I मुकाबला क्रिकेट के इस रोमांच को देखना न भूलें! 🔥 6 अक्टूबर | 7 PM IST मैच का LIVE प्रसारण देखें DD Sports (DD Free Dish) पर। #INDvsWI #TeamIndia https://t.co/J8z2UzoZwZ — Doordarshan Sports (@ddsportschannel) October 5, 2026

हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत और वेस्टइंडीज के बीच अभी तक कुल 31 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. इसमें से 20 मैचों में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है. वहीं, वेस्टइंडीज ने 10 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि 1 मैच बेनतीजा रहा है. दोनों टीमों के बीच आखिरी भिड़ंत टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हुई थी. उस मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराया था. वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी टीम इंडिया ने 4 गेंद बाकी रहते ही टारगेट चेज कर लिया था.

दोनों टीमों की स्क्वाड

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), नमन धीर, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, मयंक यादव.

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्डे, शिमरन हेटमायर, अकील हुसैन, शमार जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, रोमारियो शेफर्ड और शमार स्प्रिंगर.