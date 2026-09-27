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IND Vs WI Weather: पहला वनडे धुलने का डर! बारिश बिगाड़ेगी भारत-वेस्टइंडीज का खेल, तिरुवनंतपुरम में कैसा रहेगा मौसम?

IND Vs WI 1st ODI Weather Forecast: भारत और वेस्टइंडीज के पहले वनडे मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है. मैच के दौरान बारिश की संभावना है, जिससे मुकाबले में खलल पड़ सकता है. ऐसे में फैंस तिरुवनंतपुरम के मौसम को लेकर टेंशन में हैं. देखें तिरुवनंतपुरम की मौसम रिपोर्ट...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 27, 2026 11:21:54 AM IST

भारत-वेस्टइंडीज के पहले वनडे में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?
भारत-वेस्टइंडीज के पहले वनडे में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?


IND Vs WI 1st ODI Weather Forecast: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है. इस सीरीज का पहला मैच 27 सितंबर (रविवार) को खेला जाएगा, जो तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा. फैंस इस मैच को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली लंबे समय बाद एक साथ मैदान पर उतरने जा रहे हैं. रोहित-विराट के अलावा अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भी लंबे समय बाद वनडे टीम में वापसी कर रहे हैं. ऐसे में फैंस इस मैच को देखने के लिए बेताब हो रहे हैं, लेकिन एक बड़ी चिंता भी बनी हुई है. दरअसल, फैंस को डर है कि कहीं तिरुवनंतपुरम का मौसम पहले वनडे मैच का मजा किरकिरा न कर दे. ऐसे में फैंस की नजर मौसम के मिजाज पर भी टिकी हुई है. आइए जानते हैं कि पहले वनडे में कैसा रहेगा मौसम…

पहले वनडे में कैसा रहेगा मौसम?

भारत बनाम वेस्टइंडीज का मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा, जिसके लिए 1:30 बजे टॉस किया जाएगा. इस समय तिरुवनंतपुरम में बारिश की संभावना 15 से 25 फीसदी तक है. दिन के समय आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिससे मैच के दौरान हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है. इसकी वजह से मैच में खलल पड़ सकता है, लेकिन पूरा मैच रद्द नहीं होगा.

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रविवार को तिरुवनंतपुरम में तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि उमस 70-75 फीसदी तक रहेगी. इसकी वजह से खिलाड़ियों को मैदान में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन शाम होते-होते तापमान कम हो जाएगा. रात के समय शहर का मौसम पूरी तरह साफ होने की उम्मीद है, लेकिन उमस बढ़कर 80 फीसदी तक पहुंच सकता है. ऐसे में दूसरी पारी के दौरान ओस भी देखने को मिल सकती है.

कब शुरू होगा पहला वनडे?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 27 सितंबर को पहला वनडे मैच खेला जाएगा. यह मुकाबला केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा. भारतीय समयानुसार यह मुकाबला दोपहर 2 बजे से शुरू होगा, जिसके लिए टॉस 1:30 बजे किया जाएगा. बता दें कि इस सीरीज के बाकी 2 वनडे मैच भी इसी समय पर शुरू होंगे.

रोहित-विराट पर रहेंगी नजरें

वेस्टइंडीज के खिलाफ इस वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर साथ में मैदान पर दिखाई देंगे. इन दोनों अनुभवी खिलाड़ियों के मैदान पर होने से मैच को रोमांच बढ़ जाएगा. ये दोनों खिलाड़ी आखिरी बार जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर वनडे सीरीज में खेलते दिखाई दिए थे. अब वे फिर से एक साथ मैदान पर वापसी कर रहे हैं.

बता दें कि यह सीरीज भारतीय टीम के लिए 2027 विश्व कप के लिहाज से भी काफी अहम है. इससे भारतीय टीम को अपनी कमजोरियों के बारे में पता चलेगा, जिसे समय रहते सुधारा जा सकता है.

भारतीय टीम की स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उपकप्तान), ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जायसवाल और नमन धीर.

वेस्टइंडीज की स्क्वाड

शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, रॉस्टन चेस, जॉन कैंपबेल, गुडाकेश मोती, अल्जारी जोसेफ, अमीर जंगू (विकेटकीपर), कीसी कार्टी, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड, जायडेन सील्स, मैथ्यू फोर्ड, ज्वेल एंड्रू (विकेटकीपर), श्मार जोसफ, विटेल ओर्लैंडो.

Tags: ind vs wiIndia vs West Indies
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