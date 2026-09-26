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IND vs WI: रोहित-शुभमन ओपनर, ऋतुराज नंबर 4, यशस्वी बैठेंगे बाहर! पहले वनडे में कैसी होगी भारत की प्लेइंग XI

IND vs WI Predicted Playing XI: भारतीय टीम रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला वनडे मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी. इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम की प्लेइंग-11 को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस मैच में भारत की प्लेइंग-11 कैसी होगी?

By: Ankush Upadhayay | Published: September 26, 2026 12:33:47 PM IST

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में कैसी होगी भारत की प्लेइंग XI?
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में कैसी होगी भारत की प्लेइंग XI?


IND vs WI 1st ODI Predicted Playing XI: भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच 27 सितबंर यानी रविवार को 3 मैच की वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा. यह मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा. इस मुकाबले में भारतीय दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर से मैदान पर खेलते दिखाई देंगे. उनके अलावा भी कुछ ऐसे खिलाड़ी इस मैच में खेलने के लिए मैदान पर उतरेंगे, जो लंबे समय से वनडे टीम से बाहर चल रहे थे. दरअसल, एशियन गेम्स 2026 के चलते इस सीरीज के लिए कुछ पुराने खिलाड़ियों की वापसी हुई है. ऐसे में टीम मैनेजमेंट के सामने बड़ा सवाल है कि आखिर वेस्टइंडीज के खिलाफ प्लेइंग-11 में किसे मौका दिया जाए? आइए जानते हैं पहले वनडे की संभावित प्लेइंग-11…

रोहित-शुभमन करेंगे ओपनिंग

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे (IND vs WI) में रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करते दिखाई देंगे. शुभमन गिल टीम के कप्तान हैं, तो उनका खेलना तो तय है. वहीं, रोहित शर्मा अनुभवी ओपनर हैं, जो भारतीय टीम के अहम खिलाड़ी हैं. उन्होंने अपने आखिरी वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में शतक लगाया था. ऐसे में वह वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले मैच में शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत करते दिखाई देंगे. इसके बाद तीसरे नंबर पर दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली खेलते नजर आएंगे. 

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ऋतुराज-यशस्वी में किसे मिलेगा मौका?

श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में चौथे नंबर के बल्लेबाज की जगह खाली है. ऐसे में इस स्थान पर युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ खेलते दिखाई दे सकते हैं. उन्होंने नंबर-4 पर भारतीय टीम के लिए वनडे में शानदार प्रदर्शन किया है. इसके बाद 5वें नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल उतरेंगे, जबकि छठे नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी और 7वें पर रविंद्र जडेजा खेलते दिखाई देंगे.

गेंदबाजी में किसे मिलेगा मौका?

गेंदबाजी की बात करें, तो इस मैच में मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा भारतीय टीम के मेन बॉलर होंगे. उनके साथ गुरनूर बरार खेलते दिखाई दे सकते हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था. इसके अलावा स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी कुलदीप यादव के हाथों में होगी, जिनका साथ रविंद्र जडेजा निभाएंगे. वहीं, आकिब नबी को अभी अपने मौके के लिए इंतजार करना पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें: भारत का क्वार्टरफाइनल मुकाबला तय! एशियन गेम्स 2026 में किससे होगी भिड़ंत, कब-कहां खेला जाएगा मैच?

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में भारत की संभावित प्लेइंग-11

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार.

Tags: ind vs wirohit sharmaSHUBMAN GILL
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