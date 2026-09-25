IND vs WI 1st ODI Predicted Playing XI: गायकवाड़ या जायसवाल? चौथे नंबर पर किसे मिलेगा मौका, कैसी होगी प्लेइंग XI

श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी में नंबर-4 की जगह सबसे बड़ा सवाल बनी हुई है. इस स्थान के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल दावेदार हैं. दोनों ने अपनी पिछली वनडे पारी में शतक लगाया था. ऋतुराज को मौका मिलने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि श्रेयस के नहीं खेलने पर वह पहले भी नंबर-4 पर बल्लेबाजी कर चुके हैं. हालांकि, यशस्वी भी विकल्प हैं, खासकर इसलिए क्योंकि टीम के टॉप-6 में फिलहाल कोई बाएं हाथ का बल्लेबाज नहीं है. विराट के नंबर-3 पर खेलने की उम्मीद है, जबकि केएल राहुल विकेटकीपर की भूमिका संभाल सकते हैं. ऐसे में ध्रुव जुरेल को अपने वनडे डेब्यू के लिए इंतजार करना पड़ सकता है.
नितीश रेड्डी और जडेजा की वापसी
नितीश कुमार रेड्डी को एशियन गेम्स की टीम से बाहर निकालकर वनडे सीरीज के लिए रखा गया है. इससे साफ है कि टीम उन्हें अहम खिलाड़ी मान रही है. हार्दिक पांड्या के चोटिल होने के कारण नितीश की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है. वहीं, रवींद्र जडेजा करीब नौ महीने बाद वनडे टीम में वापसी करेंगे. उन्होंने भारत की पिछली दो वनडे सीरीज नहीं खेली थीं. अब उनकी मौजूदगी से बल्लेबाजी और स्पिन दोनों को मजबूती मिलेगी.
आकिब नबी को मिल सकता है डेब्यू का मौका
हर्षित राणा के चोटिल होने के कारण औकिब नबी को वनडे डेब्यू का मौका मिल सकता है. नबी को पिछले महीने श्रीलंका दौरे के लिए पहली बार टेस्ट टीम में चुना गया था, लेकिन वह दोनों टेस्ट में नहीं खेल सके. अब वह भारत के लिए पहली बार मैदान पर उतर सकते हैं. कुलदीप यादव टीम के मुख्य स्पिनर होंगे, जबकि मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा तेज गेंदबाजी की कमान संभाल सकते हैं.