IND vs WI: नमन धीर का डेब्यू, यशस्वी-सिराज बाहर, पहले वनडे में किसे मिला मौका, किसका कटा पत्ता?

IND vs WI 1st ODI Playing XI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारत की ओर से युवा बल्लेबाज नमन धीर अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर रहे हैं. टॉस से पहले भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने नमन को डेब्यू कैप पहनाई. नमन धीर को पहली बार वेस्टइंडीज सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में चुना गया था. टीम मैनेजमेंट ने उन्हें पहले ही मैच में डेब्यू करने का मौका दिया है. उनके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है. वहीं, तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को इस मुकाबले में मौका नहीं दिया गया है. देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11…

भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

भारत ने पहले वनडे मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस के दौरान बताया कि पिच काफी अच्छी लग रही है. मौसम काफी गर्म है. उन्होंने कहा, ‘लाइट्स में खेलना थोड़ा आसान होगा, इसलिए हम बाद में बल्लेबाजी (चेज) करना चाहेंगे. एशियन गेम्स की वजह से सभी खिलाड़ियों के उपलब्ध न होने पर गिल ने कहा कि उन्हें लगता है कि उनके पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन है. गिल ने बताया कि वो 4 गेंदबाज और 2 ऑलराउंडर्स के साथ उतर रहे हैं.

भारत की प्लेइंग-11 में किसे मिला मौका?

भारतीय टीम की प्लेइंग-11 से युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल को बाहर रखा गया है. जायसवाल को इस मैच में मौका नहीं मिल पाया है, क्योंकि रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल भारत के भरोसेमंद ओपनर्स हैं. वहीं, तीसरे नंबर पर विराट कोहली खेलते हैं. ऐसे में जायसवाल की जगह नहीं बन पाई. वहीं, मोहम्मद सिराज को भी प्लेइंग-11 में मौका नहीं दिया गया. उनकी जगह नमन धीर को प्लेइंग-11 में लाया गया, जो बल्लेबाजी के साथ ही गेंद से भी योगदान दे सकते हैं.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, गुरनूर बरार, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा.

वेस्टइंडीज: जॉन कैंपबेल, जस्टिन ग्रीव्स, कीसी कार्टी, शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), अमीर जांगू, ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेज़, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती, अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स.