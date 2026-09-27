IND vs WI Pitch Report: पहले वनडे में बरसेंगे रन या गेंदबाज बरपाएंगे कहर… तिरुवनंतपुरम में कौन करेगा राज, क्या गुल खिलाएगी पिच?

IND vs WI 1st ODI Pitch Report: भारत बनाम वेस्टइंडीज की 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रविवार (27 सितंबर) को खेला जाएगा. यह मुकाबला केरल के तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में होने जा रहा है, जो भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे शुरू होगा. इस मैच के लिए आधे घंटे पहले यानी 1:30 बजे टॉस किया जाएगा. भारतीय फैंस पहले वनडे मैच को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा इस मैच में खेलते दिखाई देंगे. वे दोनों लंबे समय बाद घरेलू मैदान पर टीम इंडिया की जर्सी में उतरेंगे.

वहीं, शुभमन गिल टीम इंडिया की कप्तानी करते दिखाई देंगे. उनकी कप्तानी में भारतीय टीम वेस्टइंडीज को पहले वनडे में हराकर सीरीज में बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि तिरुवनंतपुरम के मैदान पर किसे फायदा मिलेगा? क्या बल्लेबाजों के बल्ले से रन बरसेंगे या फिर गेंदबाज विकेट की झड़ी लगा देंगे? देखें पिच रिपोर्ट…

तिरुवनंतपुरम के मैदान की पिच रिपोर्ट

तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में अभी तक सिर्फ 2 वनडे मैच खेले गए हैं. इन दोनों ही मैचों में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है. जब साल 2018 में इस मैदा पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच खेला गया था, तो उसमें कैरेबियाई टीम स्पिन के सामने ढेर हो गई थी. इसके अलावा भारत ने इस मैदान पर दूसरा वनडे मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला था, जिसमें 390 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. ऐसे में साफ है कि इस मैदान पर बल्लेबाजों के लिए मदद है.

दरअसल, इस मैदान पर काली मिट्टी की पिच का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे गेंदबाजों को ज्यादा बाउंस और स्पीड मिलती है. इससे गेंद आसानी से बल्ले पर आती है और शॉट खेलना थोड़ा आसान हो जाता है. वहीं, शाम के समय थोड़ी ओस गिरने की भी संभावना है, जिससे दूसरी पारी में बल्लेबाजों को थोड़ी परेशानी हो सकती है.

दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड

आंकड़ों की बात करें, तो वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलती है. इस फॉर्मेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 142 बार मुकाबला खेला गया है. इसमें भारत ने 72 मैच जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज ने 64 मुकाबले अपने नाम किए हैं. हालांकि हालिया रिकॉर्ड्स पर नजर डालें, तो भारत ने वेस्टइंडीज पर अपना दबदबा दिखाया है. पिछले 6 वनडे मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 5 बार हराया है. ऐसे में इस मुकाबले में भारतीय टीम का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है.

दोनों टीमों की स्क्वाड

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, आकिब नबी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, गुरनूर बरार, नमन धीर.

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, रॉस्टन चेस, जॉन कैंपबेल, गुडाकेश मोती, अल्जारी जोसेफ, अमीर जंगू (विकेटकीपर), कीसी कार्टी, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड, जायडेन सील्स, मैथ्यू फोर्ड, ज्वेल एंड्रू (विकेटकीपर), श्मार जोसफ, विटेल ओर्लैंडो.