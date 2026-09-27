Home > खेल > IND vs WI Live Streaming: न Sony, न FanCode… यहां लाइव देख सकेंगे पहला वनडे, FREE में देखने का पूरा जुगाड़

IND vs WI Live Streaming: न Sony, न FanCode… यहां लाइव देख सकेंगे पहला वनडे, FREE में देखने का पूरा जुगाड़

IND vs WI 1st ODI Live Streaming: भारत बनाम वेस्टइंडीज वनडे सीरीज की शुरुआत 27 सितंबर से हो रही है. इस सीरीज का पहला मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज बल्लेबाज खेलते दिखाई देंगे. जानें इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी सारी डिटेल्स...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 27, 2026 10:33:00 AM IST

भारत बनाम वेस्टइंडीज का पहला वनडे लाइव कहां देखें?
भारत बनाम वेस्टइंडीज का पहला वनडे लाइव कहां देखें?


IND vs WI 1st ODI Live Streaming: भारतीय क्रिकेट फैंस का इंतजार रविवार को खत्म होने जा रहा है.  27 सितंबर यानी रविवार को भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज शुरू हो रही है. इस सीरीज का पहला मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा भी खेलते दिखाई देंगे. ये दोनों खिलाड़ी लंबे समय बाद भारतीय टीम की जर्सी में घरेलू मैदान पर खेलने के लिए उतरेंगे. इसके अलावा अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भी इस सीरीज में खेलते दिखाई देंगे. फैंस पहले वनडे मैच के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत और वेस्टइंडीज का पहला वनडे मैच कहां खेला जाएगा? आप इस मैच को फ्री में लाइव कहां देख पाएंगे? जानिए पूरी डिटेल्स…

कब-कहां खेला जाएगा पहला वनडे?

भारतीय टीम 27 सितंबर यानी रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला वनडे मैच खेलने उतरेगी. यह मुकाबला तिरुवनंतपुरम स्थित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय समयानुसार यह मुकाबला दोपहर 2 बजे से शुरू होगा, जिसके लिए टॉस 1:30 बजे किया जाएगा. इसके अलावा बाकी 2 वनडे मैच भी इसी समय पर शुरू होंगे.

You Might Be Interested In

कहां देख सकेंगे लाइव?

भारत बनाम वेस्टइंडीज (IND vs WI) सीरीज के सभी मैच का लाइव ब्रॉकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग-अलग चैनलों पर किया जाएगा. यहां पर फैंस हिंदी और अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में मैच का लुत्फ उठा पाएंगे. इसके अलावा अगर आप इस सीरीज को मोबाइल या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं, तो JioHotstar के एप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. फैंस इस पूरी सीरीज को JioHotstar पर लाइव देख सकेंगे.

फ्री में कहां देख सकेंगे लाइव?

भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच होने वाला पहला वनडे मैच फ्री में भी देखा जा सकता है. अगर आप इस मैच को फ्री में देखना चाहते हैं, तो डीडी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं. डीडी स्पोर्ट्स पर भारत-वेस्टइंडीज वनडे सीरीज का फ्री में प्रसारण किया जाएगा. हालांकि इसके लिए आपके पास डीडी फ्री डिश का कनेक्शन होना जरूरी है.

वेस्टइंडीज सीरीज में कई खिलाड़ियों की वापसी

वेस्टइंडीज के खिलाफ इस वनडे सीरीज में भारतीय टीम में कई खिलाड़ियों की वापसी हुई. इस टीम में रविंद्र जडेजा और ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी हुई है. इसके अलावा मोहम्मद सिराज की भी वनडे टीम में वापसी हुई है.

दोनों टीमों की स्क्वाड

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, आकिब नबी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, गुरनूर बरार, नमन धीर.

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, रॉस्टन चेस, जॉन कैंपबेल, गुडाकेश मोती, अल्जारी जोसेफ, अमीर जंगू (विकेटकीपर), कीसी कार्टी, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड, जायडेन सील्स, मैथ्यू फोर्ड, ज्वेल एंड्रू (विकेटकीपर), श्मार जोसफ, विटेल ओर्लैंडो.

Tags: ind vs wi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जब राधिका आप्टे की बिना कपड़ों वाली क्लिप हुई थी...

September 26, 2026

लॉकडाउन के दौरान एक्टर शाम के घर ऐसा क्या चल...

September 26, 2026

माही श्रीवास्तव का नया डांस गाना रिलीज

September 26, 2026

बैंक में कौन सा नंबर लिंक है कैसे पता करें?

September 26, 2026

‘द वन’ स्टारकास्ट की फीस

September 26, 2026

क्या देबिना और गुरमीत बनने वाले हैं तीसरी बार मां-बाप?

September 25, 2026
IND vs WI Live Streaming: न Sony, न FanCode… यहां लाइव देख सकेंगे पहला वनडे, FREE में देखने का पूरा जुगाड़

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs WI Live Streaming: न Sony, न FanCode… यहां लाइव देख सकेंगे पहला वनडे, FREE में देखने का पूरा जुगाड़
IND vs WI Live Streaming: न Sony, न FanCode… यहां लाइव देख सकेंगे पहला वनडे, FREE में देखने का पूरा जुगाड़
IND vs WI Live Streaming: न Sony, न FanCode… यहां लाइव देख सकेंगे पहला वनडे, FREE में देखने का पूरा जुगाड़
IND vs WI Live Streaming: न Sony, न FanCode… यहां लाइव देख सकेंगे पहला वनडे, FREE में देखने का पूरा जुगाड़
IND vs WI Live Streaming: न Sony, न FanCode… यहां लाइव देख सकेंगे पहला वनडे, FREE में देखने का पूरा जुगाड़