IND vs WI: रोहित-गिल की जोड़ी तय, ऋतु-जडेजा की वापसी ने बढ़ाई टेंशन! पहले वनडे में कैसी होगी भारत की प्लेइंग XI?

IND vs WI 1st ODI Predicted Playing XI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 27 सितंबर (रविवार) को 3 मैच की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा. यह मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. इस मुकाबले में एक बार फिर फैंस की नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली पर होंगी. वहीं, शुभमन गिल टीम इंडिया की कप्तानी करते दिखाई देंगे, जबकि वेस्टइंडीज की कमान शाई होप के हाथों में होगी.

इस मुकाबले में भारतीय टीम एक बार फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना दबदबा दिखाना चाहेगी. हालांकि इस मैच से पहले टीम मैनेजमेंट के सामने बड़ी टेंशन है कि आखिर प्लेइंग-11 में किसे मौका दिया जाए. एशियन गेम्स 2026 की वजह से कुछ खिलाड़ी इस सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाए, जिसके चलते नए चेहरों पर दांव लगाया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि पहले वनडे मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग-11 कैसी होगी?

यशस्वी-ऋतुराज में किसे मिलेगा मौका?

पहले वनडे मैच में बड़ा सवाल है कि यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ में से किसे प्लेइंग-11 में शामिल किया जाए. श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी में प्लेइंग-11 में नंबर-4 की जगह खाली है. इस रोल के लिए ऋतुराज गायकवाड़ बिल्कुल फिट बैठते हैं, क्योंकि वह मिडिल ऑर्डर में खेल चुके हैं. उन्होंने भारत के लिए अपनी आखिरी वनडे पारी में नंबर-4 पर खेलते हुए शतक भी लगाया था.

वहीं, यशस्वी जायसवाल ओपनर हैं, जिससे उनकी जगह प्लेइंग-11 में नहीं बन पाएगी. दरअसल, मौजूदा समय में वनडे में रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ओपनर हैं. इनमें से किसी को भी ओपनिंग से हटाया नहीं जा सकता है. वहीं, विराट कोहली तीसरे नंबर पर खेलते हैं. ऐसे में यशस्वी जायसवाल की जगह प्लेइंग-11 में नहीं बन पाएगी.

ऑलराउडंर्स में कौन खेलेगा?

ऑलराउंडर्स की बात करें, तो रविंद्र जडेजा का खेलना तय माना जा रहा है. वह लंबे समय बाद वनडे में वापसी कर रहे हैं. उनके साथ नीतीश कुमार रेड्डी भी खेलते दिखाई देंगे. वहीं, विकेटकीपर के तौर पर केएल राहुल पहली पसंद हैं, जो 5 नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं.

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गेंदबाजों में किसे मिलेगा मौका?

गेंदबाजी की बात करें, तो मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार तेज गेंदबाज होंगे. साथ ही नीतीश कुमार रेड्डी भी गेंद से अपना योगदान देंगे. वहीं, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा स्पिन की कमान संभालेंगे. वहीं, आकिब नबी को अपने मौके के लिए अभी और इंतजार करना होगा.

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में भारत की संभावित प्लेइंग XI

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, गुरनूर बरार, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज.