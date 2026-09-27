IND vs WI 1st ODI: रोहित-विराट समेत ये 5 खिलाड़ी, अकेले पलट सकते हैं मैच, कैरेबियाई धाकड़ से भी रहना होगा सावधान

India vs West Indies: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 27 सितंबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है. पहला मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी अहम होगा. भारतीय टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली और कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी हैं, तो वेस्टइंडीज की उम्मीदें कप्तान शाई होप और स्पिनर गुडाकेश मोती पर टिकी होंगी. इन पांच खिलाड़ियों के पास अपने दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता है. ऐसे में सभी की नजरें इनके प्रदर्शन पर रहेंगी.

रोहित शर्मा

रोहित शर्मा इस मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी से एक बार फिर धमाल मचाना चाहेंगे. उन्होंने अपना पिछला वनडे मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, जिसमें शानदार शतक लगाया था. संन्यास की अटकलों के बीच रोहित ने अपने बल्ले से जवाब दिया था. वनडे में बतौर ओपनर उनके नाम 9,865 रन हैं, जिसमें 32 शतक और 49 अर्धशतक शामिल हैं. उनका औसत 54.5 का है. अब वेस्टइंडीज के खिलाफ भी फैंस को उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी.

विराट कोहली

विराट कोहली का वेस्टइंडीज के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार रहा है. उन्होंने इस टीम के खिलाफ 41 वनडे पारियों में 2,261 रन बनाए हैं और उनका औसत 66.50 का है. विराट अब तक वेस्टइंडीज के खिलाफ 9 वनडे शतक लगा चुके हैं. खास बात यह है कि इस टीम के खिलाफ 2,000 रन बनाने वाले वह इकलौते बल्लेबाज हैं. ऐसे में पहले वनडे में विराट का बल्ला चला तो भारतीय टीम को बड़ा फायदा मिल सकता है.

कुलदीप यादव

कुलदीप यादव भी अपनी फिरकी से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं. हाल के दिनों में भारतीय टीम के लिए उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन इंग्लैंड में यॉर्कशायर की ओर से खेलते हुए उन्होंने शानदार गेंदबाजी की. वनडे कप के 5 मैचों में कुलदीप ने 9 विकेट लिए और उनकी इकॉनमी 4.46 रही. भारतीय पिचों पर वेस्टइंडीज के कई खिलाड़ियों के सीमित अनुभव को देखते हुए कुलदीप बीच के ओवरों में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

शाई होप

वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप अपनी टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं. वनडे क्रिकेट में उनका औसत 50.09 का है. भारत में भी उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है. उन्होंने भारतीय मैदानों पर 741 रन बनाए हैं और उनका औसत 74.10 का है. ऐसे में भारतीय गेंदबाजों को उन्हें जल्दी आउट करने की कोशिश करनी होगी. अगर होप टिककर बल्लेबाजी करते हैं, तो वेस्टइंडीज की टीम बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है.

गुडाकेश मोती

गुडाकेश मोती वेस्टइंडीज के प्रमुख स्पिन गेंदबाज हैं और बीच के ओवरों में रन रोकने के साथ विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं. भारत के खिलाफ 4 वनडे मैचों में उन्होंने 8 विकेट लिए हैं और उनकी इकॉनमी 4.20 रही है. एशिया में कम मैच खेलने के बावजूद वह भारतीय बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं. ऐसे में पहले वनडे में रोहित, विराट, कुलदीप, शाई होप और मोती के प्रदर्शन पर सबकी नजरें रहेंगी.