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IND vs SL: गंभीर-गिल की 5 गलतियां, जिससे भारत के हाथ से फिसला कोलंबो टेस्ट, एक खिलाड़ी ने नाक में किया दम

IND vs SL 2nd Test: श्रीलंका ने कोलंबो टेस्ट में भारत के खिलाफ ऐतिहासिक वापसी करते हुए मैच को ड्रॉ कर दिया है. इसके साथ ही भारत ने यह टेस्ट सीरीज 1-0 से जीत ली है, लेकिन श्रीलंका को क्लीन स्वीप करने का मौका गंवा दिया. जानें इस मैच में भारत के न जीतने के बड़े कारण...

By: Ankush Upadhayay | Published: August 27, 2026 4:52:05 PM IST

गंभीर-गिल की 5 गलतियां, जिससे भारत के हाथ से फिसला कोलंबो टेस्ट.
गंभीर-गिल की 5 गलतियां, जिससे भारत के हाथ से फिसला कोलंबो टेस्ट.


IND vs SL 2nd Test: भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेला जा रहा दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है. मैच के शुरुआती 4 दिनों में भारत ने श्रीलंका को दबाव में रखा था. ऐसा लग रहा था टीम इंडिया आसानी से मैच अपने नाम कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. श्रीलंका के 25 वर्षीय युवा बल्लेबाज सोनल दिनुषा ने अकेले के दम पर भारत के मुंह से जीत छीन ली.

सोनल ने पहली पारी में 103 रन बनाए और फिर दूसरी पारी में 133 रन नाबाद रहे. दिनुषा की बल्लेबाजी के सामने भारतीय गेंदबाजों बेबस दिखाई दिए. इस टेस्ट में भारत के न जीतने के पीछे सोनल के अलावा भी कई कारण हैं. इसमें हेड कोच गौतम गंभीर की रणनीतियों से लेकर कप्तान शुभमन गिल के फैसले शामिल हैं. जानें भारत के हाथ से क्यों फिसली जीत…

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फॉलोऑन देने का गलत फैसला

पहली पारी में 200 से ज्यादा रनों की लीड होने के बावजूद श्रीलंका को फॉलोऑन देना सबसे बड़ी गलती साबित हुई. भारतीय टीम ने पहली पारी में 503/9 के स्कोर पर पारी घोषित की थी. इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम 290 के स्कोर पर ढेर हो गई थी. इससे भारत को 213 रनों की लीड मिल गई थी, लेकिन गंभीर ने श्रीलंका को फॉलोऑन देने का फैसला लिया. अगर भारतीय टीम बल्लेबाजी करके श्रीलंका को 500 से ज्यादा रनों का टारगेट देती, तो मेजबान टीम पर दबाव बढ़ता. इससे भारतीय टीम की जीत के चांसेस बढ़ जाते.

गेंदबाजों को थकान

भारतीय टीम ने तीसरे दिन गेंदबाजी. इसके बाद चौथे दिन पहले सेशन में कुछ ओवर की गेंदबाजी के बाद श्रीलंका की पहली पारी खत्म हुई. इसके बाद भारत ने श्रीलंका को फॉलोऑन दे दिया. इससे भारतीय गेंदबाजों को फिर से गेंदबाजी करनी पड़ी, जबकि उनका शरीर काफी थक चुका था. भारतीय गेंदबाजों को आराम करने का समय नहीं मिला, जिसकी वजह से गेंदबाजी में धार नहीं दिखी.

नो-बॉल डालना

श्रीलंका के खिलाफ इस सीरीज में भारतीय गेंदबाजों ने कई बार नो-बॉल डाली. खासकर भारतीय स्पिनर्स ने बहुत से नो-बॉल फेंके. रविंद्र जडेजा ने अकेले कोलंबो टेस्ट में 4 नो-बॉल डाले. वहीं, इस मैच में डेब्यू करने वाले सारांश जैन ने अकेले 7 नो-बॉल फेंक डाले. इसकी वजह से श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर दबाव कम हुआ.

श्रीलंका को वापसी का मौका देना!

श्रीलंका की दूसरी पारी में भारतीय स्पिनर्स ने काफी रन लुटाए, जिससे मेजबान टीम को वापसी का मौका मिला. भारतीय स्पिनर्स रनों की गति पर लगाम नहीं लगा पाए. मैच के चौथे दिन मान सुथार ने 18 ओवर में 81 रन लुटाए, जबकि सारांश जैन ने 14 ओवर में 50 रन दिए. इससे श्रीलंका को वापसी करने का मौका मिला.

स्पिनर्स पर ज्यादा भरोसा

कोलंबो टेस्ट में स्पिनर्स पर ज्यादा भरोसा करना भी भारतीय टीम पर भारी पड़ा. पहली पारी में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा (3/52) और मोहम्मद सिराज (1/33) ने शानदार गेंदबाजी की थी. इसके बावजूद दूसरी पारी में तेज गेंदबाजों को कम ओवर दिए गए. प्रसिद्ध कृष्णा ने दूसरी पारी में सिर्फ 18.3 ओवर और सिराज से 15 ओवर डाले, जबकि स्पिनर्स ने उनके दोगुने से भी ज्यादा ओवर्स किए.

Tags: Gautam Gambhirhome-hero-pos-1IND vs SLSHUBMAN GILL
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