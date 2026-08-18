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IND vs SL: हाथ मलते रह जाएंगे… गॉल टेस्ट में ऐसा हुआ, तो टीम इंडिया को मिलेगी हार, पूर्व क्रिकेटर ने समझाया गणित

IND vs SL Galle Test: पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का कहना है कि अगर भारतीय टीम गॉल टेस्ट में श्रीलंका को 350 रन का टारगेट देती है, तो हार का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि इसमें टीम इंडिया के पास जीत भी ज्यादा चांसेस होंगे.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 18, 2026 10:49:40 AM IST

पूर्व क्रिकेटर ने बताया गॉल टेस्ट में टीम इंडिया की जीत का फॉर्मूला.
पूर्व क्रिकेटर ने बताया गॉल टेस्ट में टीम इंडिया की जीत का फॉर्मूला.


IND vs SL Galle Test: भारत और श्रीलंका के बीच गॉल टेस्ट मैच का चौथा दिन शुरू हो गया है. इस मैच के चौथे दिन टीम इंडिया अपनी दूसरी पारी खेलने उतरी है. इस मुकाबले को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने कहा कि भारत को गॉल टेस्ट में श्रीलंका से हार भी मिल सकती है. आकाश चोपड़ा का कहना है कि भारतीय टीम को चौथे दिन 40 ओवर तक बल्लेबाजी करनी चाहिए और करीब 350 का टारगेट सेट करना चाहिए. चोपड़ा ने माना कि इस रणनीति में जोखिम भी है, क्योंकि भारत के हाथ से मैच फिसल भी सकता है. हालांकि आकाश चोपड़ा का मानना है कि टीम इंडिया के पास सबसे अच्छा ऑप्शन है कि वह अच्छे रन रेट से बल्लेबाजी करें और 40 ओवर के आसपास अपनी पारी घोषित कर दें.

भारत को कैसे मिलेगी जीत?

पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए बताया कि भारतीय टीम को गॉल टेस्ट मैच में जीत कैसे मिल सकती है. उन्होंने कहा कि भारतीय टीम अभी 178 रनों से आगे है. ऐसे में टीम इंडिया 178 में 178 और जोड़कर 350 तक पहुंचे. उन्होंने कहा कि अगर भारत 5 के औसत से खेलता है, तो 200 रन बनाने में 40 ओवर लगेंगे, जबकि बारिश की काफी ज्यादा संभावना है. ऐसे में आपको तेजी से खेलना होगा. चोपड़ा ने कहा कि टीम इंडिया को थोड़ा आक्रामक खेलना होगा. यशस्वी, यशस्वी की तरह खेलें. केएल राहुल के पास पास कई गियर हैं. इस बार T20 और ODI वाले गियर में खेलें.

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आकाश चोपड़ा ने आगे कहा, ‘भारतीय टीम की बैटिंग में बहुत गहराई है. बस तेजी से आगे बढ़ते रहना होगा. मैं भारत को लगभग 40 ओवर दे रहा हूं. लगभग 150 से 175 रन बनाओ और पारी घोषित करो. हिम्मत रखो. मुझे पता है कि अगर 50 ओवर होते हैं और आखिरी दिन के 90 ओवर भी होते हैं, तो हम असल में 140 ओवर में हार सकते हैं.’

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हार से ज्यादा जीत के चांसेस

आकाश चोपड़ा ने माना कि ऐसा करने पर भारत को हार भी मिल सकती है. हालांकि उनका कहना है कि अगर पूरा मैच होता है और हम उन्हें आउट नहीं कर पाते हैं, तो उनके पास 350 रन बनाने का समय होगा. हालांकि, अगर हम बहुत देर तक बैटिंग करते हैं और बारिश की वजह से एक सेशन खराब हो जाता है, तो हम हाथ मलते रह जाएंगे. यह मुश्किल होने वाला है, लेकिन भारत को यही करना होगा. उन्होंने कहा कि भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी डब्ल्यूटीसी के पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इस तरह का दांव खेलना ही होगा.

गॉल टेस्ट मैच का क्या हाल?

गॉल टेस्ट की बात करें, तो भारतीय टीम ने चौथे दिन 178 की लीड के साथ दूसरी पारी की शुरुआत की. भारतीय टीम ने यशस्वी जायसवाल (0) का विकेट गिरने के बाद 49 रन बना लिए हैं. फिलहाल केएल राहुल 25 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि देवदत्त पडिक्कल 21 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं.

Tags: aakash chopraIND vs SL
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