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जियोहॉटस्टार को भूल जाइए… इस चैनल पर आएंगे भारत-श्रीलंका के मैच, कब-कहां देख सकेंगे टेस्ट सीरीज?

IND vs SL Test Series Live Streaming: भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज का लाइव टेलीकास्ट जियोहॉटस्टार या जी5 नहीं किया जाएगा. इस सीरीज के मैच किसी दूसरे चैनल पर जाएंगे. जानें लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग की सारी डिटेल्स...

By: Ankush Upadhayay | Published: August 12, 2026 4:19:34 PM IST

भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज लाइव कहां देख सकेंगे?
भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज लाइव कहां देख सकेंगे?


IND vs SL Test Series Live Streaming: भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है. इस सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त से शुरू होगा, जो गॉल के मैदान पर खेला जाएगा. यह सीरीज भारत के लिए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से काफी अहम है. ऐसे में शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम पूरी मजबूती के साथ मैदान पर उतरेगी. भारत ने हाल ही में श्रीलंका क्रिकेट XI के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेला था, जिसमें जीत हासिल की. अब टीम इंडिया सीरीज जीतने की तैयारी कर रही है. ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि कितने बजे से मैच शुरू होगा और कहां पर लाइव देख सकेंगे?

किस चैनल पर देख सकेंगे टेस्ट सीरीज?

अक्सर भारतीय टीम के मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स पर होता है. हालांकि श्रीलंका टेस्ट सीरीज का टेलीकास्ट इस चैनल पर नहीं किया जाएगा. दरअसल, इस सीरीज के मीडिया राइट्स सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. ऐसे में अगर आप भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज टीवी पर देखना चाहते हैं, तो सोनी स्पोर्ट्स के चैनल पर देख सकते हैं. सोनी स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनलों पर अलग-अलग भाषा में सीरीज का टेलीकास्ट किया जाएगा.

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मोबाइल पर कैसे देख सकेंगे लाइव?

अगर आप मोबाइल पर भारत बनाम श्रीलंका (IND vs SL Test Series) की टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं, तो सोनी लिव पर मैच का आनंद ले सकते हैं. सोनी लिव पर इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगा. हालांकि इसके लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे. सोनी लिव पर मैच देखने के लिए आपको उसकी मेंबरशिप खरीदनी होगी.

ये भी पढ़ें: भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए श्रीलंका टीम घोषित, निसांका और कुसल मेंडिस बाहर, किस किस को मिला मौका?

फ्री में कैसे देखें सीरीज?

अगर आप बिना कोई पैसा खर्च किए ये टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं, तो उसका भी तरीका है. दरअसल, आप टीवी पर इस सीरीज के मैचों का लाइव टेलीकास्ट डीडी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपके पास डीडी फ्री डिश का कनेक्शन होना चाहिए. अगर आपके पास किसी और कंपनी कनेक्शन है, तो आप डीडी स्पोर्ट्स पर मैच नहीं देख पाएंगे.

भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज (IND vs SL Test Series) का पहला मैच 15 अगस्त से खेला जाएगा, जो गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेला जाएगा.

Tags: IND vs SL
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