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IND vs SL: क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी, बिना पैसे के देख सकेंगे टेस्ट सीरीज, स्टेडियम में फ्री एंट्री

IND vs SL Test Series: भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज के दोनों मैचों में फैंस को स्टेडियम में फ्री एंट्री मिलेगी. फैंस को मैच देखने के लिए कोई भी टिकट नहीं खरीदना होगा. पहला टेस्ट मैच गॉल के मैदान पर खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच कोलंबो में होगा.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 8, 2026 1:11:11 PM IST

भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज के दौरान फैंस को स्टेडियम में फ्री एंट्री मिलेगी.
भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज के दौरान फैंस को स्टेडियम में फ्री एंट्री मिलेगी.


IND vs SL Test Free Entry: भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होगी. इस सीरीज के शुरु होने से पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) ने बड़ा एलान किया है. बोर्ड ने घोषणा की है कि भारत बनाम श्रीलंका (IND vs SL) टेस्ट सीरीज के लिए क्रिकेट फैंस को स्टेडियम में फ्री में एंट्री दी जाएगी. फैंस को स्टेडियम में मैच देखने के लिए कोई भी टिकट नहीं खरीदना होगा. इससे क्रिकेट फैंस को वर्ल्ड क्लास क्रिकेट देखने का शानदार मौका मिलेगा. साथ ही स्टेडियम में भी फैंस की संख्या बढ़ेगी. श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने स्टेडियम में फ्री एंट्री के लिए दोनों मैदानों पर खास एंट्री प्वाइंट भी तय किए हैं.

कैसे मिलेगी फ्री एंट्री?

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की ओर से जारी ऑफिशियल बयान के अनुसार, श्रीलंका बनाम भारत टेस्ट सीरीज (IND vs SL) में दर्शकों की एंट्री फ्री होगी. इससे फैंस को वर्ल्ड-क्लास टेस्ट क्रिकेट देखने का एक शानदार मौका मिलेगा. बोर्ड के अनुसार, गॉल में पहला टेस्ट मैच देखने के लिए फैंस को गेट 4 से फ्री एंट्री मिलेगी. वहीं, कोलंबो में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में फैंस को गेट नंबर 3, 4, 5 और 7 से फ्री एंट्री दी जाएगी. दरअसल, श्रीलंका में आमतौर पर टेस्ट मैच देखने के लिए काफी कम लोग आते हैं. ऐसे में बोर्ड ने फैंस के लिए एंट्री फ्री कर दी है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग स्टेडियम में मैच देखने के लिए आएं.

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भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

भारत और श्रीलंका (IND vs SL) के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से शुरू होने वाली है. पहला टेस्ट मैच गॉल के मैदान पर 15 से 19 अगस्त तक खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो में खेला जाएगा. यह सीरीज दोनों देशों के लिए काफी अहम होने वाली है. अगर भारत को ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालीफाई करना है, तो किसी भी हालत में इस सीरीज में जीत हासिल करनी होगी.

अगर इस सीरीज में हार मिलती है, तो भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ जाएंगी. ऐसे में शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम इस सीरीज में जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी. फिलहाल भारतीय टीम WTC प्वाइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर है, जबकि फाइनल में जाने के लिए टॉप-2 में जगह बनाना जरूरी है.

Tags: IND vs SL
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