IND vs SL: गंभीर की हार चाल हुई फेल! सोनल दिनुषा ने कोलंबो की दोनों पारियों में ठोका शतक, देखते रह गए गिल

Sonal Dinusha Century In Colombo: श्रीलंका के स्टार युवा बल्लेबाज सोनल दिनुषा (Sonal Dinusha) ने इतिहास रच दिया है. सोनल ने कोलंबो टेस्ट की दूसरी पारी में भी शतक लगा दिया है. उन्होंने पहली पारी में 103 रन बनाए थे, जिसके बाद दूसरी पारी में भी शतक पूरा कर लिया है. वह नाबाद 101 रन बनाकर खेल रहे हैं. यह इस सीरीज में सोनल का तीसरा शतक है, जो सिर्फ 4 पारियों में आया है. सोनल के शतक के दम पर श्रीलंका ने टीम इंडिया को मुश्किल में डाल दिया है. श्रीलंका ने फॉलोऑन खेलते हुए मैच के आखिरी दिन 179 रनों की लीड ले ली है, जबकि अभी भी 2 विकेट बाकी हैं. अब सिर्फ एक सेशन का खेल बचा है. भारतीय गेंदबाजों को सोनल को आउट करने का कोई तरीका नहीं मिल पा रहा है.

दिनुषा ने वर्ल्ड बुक में दर्ज कराया नाम

सोनल दिनुषा श्रीलंका के सिर्फ तीसरे ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाया है. उनसे पहले अरविंदा डी सिल्वा और दलीप मेंडिस यह कारनामा कर कर चुके हैं. वहीं, ऑलओवर वह श्रीलंका के 8वें ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाया है. इसके अलावा दिनुषा श्रीलंका के सिर्फ तीसरे ऐसे बल्लेबाज भी बने हैं, जिन्होंने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 3 शतक जमाए हैं. दिनुषा से पहले कुमार संगाकारा और अरविंदा डी सिल्वा ने ऐसा किया था.

A HISTORIC CLUB – SONAL DINUSHA IS HERE TO STAY 💥 pic.twitter.com/ddNwZiHL0C — Johns. (@CricCrazyJohns) August 27, 2026

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श्रीलंका ने भारत पर डाला दबाव

श्रीलंका ने फॉलोऑन खेलते हुए भारतीय टीम पर 179 की बढ़त बना ली है. फिलहाल सोनल दिनुषा 103 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि लाहिरू कुमारा 6 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं. फिलहाल भारतीय टीम जल्द से जल्द श्रीलंका को ऑलआउट कर बल्लेबाजी करना चाहती है, क्योंकि आखिरी दिन का आखिरी सेशन चल रहा है.

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सोनल दिनुषा की खतरनाक बल्लेबाजी

भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज में सोनल दिनुषा सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बनकर उभरे हैं. उन्होंने भारत के खिलाफ गॉल टेस्ट में 100 और 84 रन बनाए थे. इसके बाद कोलंबो टेस्ट में भी सोनल ने पहली पारी में 103 रन बनाए और फिर दूसरी पारी में भी शतक लगा दिया.