IND vs SL: भारत की जीत रोककर खुश हुए दिनुषा! कोलंबो टेस्ट ड्रॉ के बाद आया पहला रिएक्शन, बोले- मैंने तैयारी…

Sonal Dinusha Statement: श्रीलंका को टेस्ट क्रिकेट में सोनल दिनुषा के रूप में एक नया स्टार बल्लेबाज मिल गया है. 25 साल के इस युवा बल्लेबाज ने अकेले के दम पर भारत के मुंह से आसान जीत छीन ली और कोलंबो टेस्ट ड्रॉ कर श्रीलंका की लाज बचा ली. उन्होंने भारत के खिलाफ कोलंबो टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाया. दिनुषा ने पहली पारी में 103 रन बनाए. इसके बाद दूसरी पारी में सोनल दिनुषा (Sonal Dinusha) ने 133 रनों की नाबाद पारी खेली. उन्होंने मैच के आखिरी दिन भारतीय गेंदबाजों की नाक में दम कर दिया. उनकी पारी की बदौलत ही श्रीलंका ने इस मैच ड्रॉ पर खत्म किया. इसके लिए सोनल को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड भी दिया गया. मैच के बाद सोनल दिनुषा ने कहा कि उन्हें एक खिलाड़ी के तौर टीम इंडिया के खिलाफ रन बनाना काफी अच्छा लगता है.

मैच के बाद क्या बोले सोनल दिनुषा?

कोलंबो टेस्ट में POTM जीतने के बाद सोनल दिनुषा ने अपने साथियों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने रन बनाने में उनकी मदद की. सोनल ने अपने शानदार प्रदर्शन के लिए कोचिंग स्टाफ, अपने स्कूल कोच, प्रोविंशियल कोच और परिवार का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, ‘यह सब गॉल और यहां की तैयारी की वजह से हुआ. मुझे टर्निंग पिचों के बारे में अंदाजा था, इसलिए मैंने उसके लिए प्रैक्टिस की.’

दिनुषा ने आगे कहा कि उनकी टीम के टेल-एंडर्स ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, जिससे उन्हें भी रन बनाने में मदद मिली. श्रीलंकाई स्टार ने कहा, ‘मैंने हालात को समझते हुए अपना बेस्ट करने की कोशिश की. मैं इस बात से बहुत खुश हूं. जब टीम मुश्किल में थी, तो मैं टीम के लिए रन बनाना चाहता था, इसलिए मुझे खुशी है कि मैं ऐसा कर पाया. एक खिलाड़ी के तौर पर भारत के खिलाफ रन बनाना बहुत अच्छा लगता है.’

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सोनल ने बचाई श्रीलंका की लाज

भारतीय टीम ने गॉल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 165 रनों से बुरी तरह हराया था. इसके बाद कोलंबो में भारतीय टीम श्रीलंका को हराकर क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरी थी. मैच के शुरुआती 4 दिनों तक भारत ने मैच पर अपा पूरा दबदबा बनाया था, लेकिन 5वें दिन सबकुछ बदल गया. सोनल दिनुषा मैच के आखिरी दिन क्रीज पर जम गए, जबकि श्रीलंका के पास सिर्फ 4 विकेट बाकी थे. दिनुषा ने लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों के साथ पूरे दिन बल्लेबाजी की मैच को ड्रॉ पर खत्म किया. इस दौरान दिनुषा ने अपना शतक भी पूरा किया, जो इस सीरीज में उनका तीसरा शतक रहा. दिनुषा ने इस सीरीज में कई रिकॉर्ड भी तोड़े. यहां देखें दिनुषा ने क्या बड़े रिकॉर्ड बनाए…