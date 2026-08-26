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IND vs SL: पडिक्कल से भी खतरनाक निकले सोनल दिनुषा, 3 पारियों में ही ठोके 2 शतक, कई रिकॉर्ड भी बनाए

IND vs SL, Sonal Dinusha: श्रीलंका के 25 साल के युवा बल्लेबाज सोनल दिनुषा ने भारत के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में शतक लगाकर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं. वह इस सीरीज में दोनों टीमों में सबसे बेहतर बल्लेबाज बनकर सामने आए हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 26, 2026 12:01:43 PM IST

भारत के खिलाफ सोनल दिनुषा ने 3 पारियों में 2 शतक लगाकर बड़े रिकॉर्ड बनाए.
भारत के खिलाफ सोनल दिनुषा ने 3 पारियों में 2 शतक लगाकर बड़े रिकॉर्ड बनाए.


IND vs SL, Sonal Dinusha: वैसे तो भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में श्रीलंका की बल्लेबाजी काफी निराशाजनक रही है. खासकर कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में श्रीलंका की बल्लेबाजी काफी खराब रही है, लेकिन सोनल दिनुषा ने फैंस को दिल जीता है. वह इस सीरीज में सिर्फ श्रीलंका ही नहीं, बल्कि दोनों टीमों में सबसे बेहतर बल्लेबाज बनकर सामने आए हैं. उन्होंने कोलंबो टेस्ट की पहली पारी में शतक लगाया था, जबकि दूसरी पारी में 84 रन बनाए थे. इसके बाद भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भी सोनल ने शानदार शतक लगाया. उन्होंने पहली पारी में 103 रन बनाए और श्रीलंका को फॉलोऑन से बचाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए. हालांकि, उनकी बल्लेबाजी ने सभी का दिल जीत लिया.

पडिक्कल से बेहतर बल्लेबाज सोनल!

इस सीरीज में अभी तक देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal) ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. वह तीन पारियों में 300 से ज्यादा रन बना चुके हैं, जिसमें उनके बल्ले से 2 शतक आए हैं. वहीं, सोनल दिनुषा ने 3 पारियों में 300 से थोड़े कम रन बनाए हैं, लेकिन उनके बल्ले से भी 2 शतक आए हैं. पडिक्कल ने भले ही ज्यादा रन बनाए हैं, लेकिन सोनल की बल्लेबाजी ज्यादा खास रही है. उनकी तीनों पारियों में ज्यादा कंट्रोल नजर आया है. उन्होंने अपनी तीनों पारियों में कोई गलती नहीं की, जिसकी वजह से तेजी से रन बनाने में कामयाब रहे. यही वजह है कि उन्हें इस सीरीज का सबसे बेहतर बल्लेबाज बताया जा रहा है.

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सोनल ने तोड़े ये रिकॉर्ड

सोनल दिनुषा ने अभी तक भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज में 3 पारियां खेली हैं, जिसमें 100, 84 और 103 रन बनाए हैं. उन्होंने भारत के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट मैचों में शतक लगाया है. इसी के साथ वह उन श्रीलंका के उन चुनिंदा बल्लेबाजों को लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने ये कारनामा किया है. सोनल से पहले अरविंदा डी सिल्वा, कुमार संगकारा, सनथ जयसूर्या, महेला जयवर्धने और एंजेलो मैथ्यूज जैसे दिग्गजों ने भारत के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट मैचों में शतक लगाए हैं.

ये भी पढ़ें: IND vs SL: श्रीलंका की पारी 290 पर सिमटी, भारत ने दिया फॉलोऑन, सोनल दिनुशा का शतक भी नहीं आया काम

भारत के खिलाफ पहले 2 टेस्ट में 2 शतक

सोनल दिनुषा ने भारत के खिलाफ 2 शतक लगाकर खास लिस्ट में अपनी जगह बना ली है. दरअसल, सोनल उन बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ अपने पहले दो टेस्ट मैचों में 2 शतक हैं. इस लिस्ट में वेस्टइंडीज के दिग्गज सर गैरी सोबर्स, जहीर अब्बास, जेसी राइडर और गैरी कर्स्टन जैसे दिग्गज शामिल हैं. इतना ही नहीं, सोनल दिनुषा ने जहीर अब्बास और एवर्टन वीक्स जैसे खिलाड़ियों की लिस्ट में भी अपनी जगह बना ली है, जिन्होंने भारत के खिलाफ पहली 3 टेस्ट पारियां 80 से ज्यादा स्कोर किया है.

Tags: IND vs SL
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