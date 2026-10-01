IND vs SL: ईशान से बुमराह तक… सेमीफाइनल में चमके 5 भारतीय प्लेयर, भारत को दिलाया फाइनल का टिकट

IND Semi Final Win 5 Heroes: एशियन गेम्स 2026 क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया. इस मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 124 रनों से हराया और फाइनल में एंट्री की. भारत ने सेमीफाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 169 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी श्रीलंकाई टीम सिर्फ 45 के स्कोर पर सिमट गई. इसके दम पर भारत ने गोल्ड मेडल मैच में अपनी जगह बनाई. सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम के कई खिलाड़ियों ने अपना जलवा बिखेरा. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस मैच में भारत की जीत के 5 बड़े हीरो कौन रहे.

ईशान किशन

भारतीय स्टार बल्लेबाज ईशान किशन इस मैच में भारतीय टीम की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे. जब भारतीय टीम ने 59 रन के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए थे, तब ईशान किशन क्रीज पर आए. उन्होंने सिर्फ 46 गेंदों पर 80 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 5 चौके और 4 छक्के आए. इसके चलते भारत ने श्रीलंका के सामने 169 रनों का स्कोर खड़ा किया.

जसप्रीत बुमराह

भारतीय स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी घातक गेंदबाजी से श्रीलंका को पस्त कर दिया. उन्होंने पहले ही ओवर में श्रीलंका के 2 बल्लेबाजों को शून्य के स्कोर पर आउट कर पवेलियन भेज दिया. इससे भारत ने श्रीलंका रे ऊपर शिकंजा कस लिया.

वैभव सूर्यवंशी

भारतीय स्टार युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इस मुकाबले में विस्फोटक बल्लेबाजी. उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत की. एक ओर से विकेट गिरते रहे, लेकिन दूसरी ओर से वैभव ने तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी. वैभव ने सिर्फ 21 गेंद पर 38 रनों की पारी खेली और भारत को मजबूत शुरुआत दिलाई. उन्होंने इस पारी में 6 चौके और 2 छक्के लगाए.

अक्षर पटेल

भारतीय स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल भी भारतीय टीम की जीत के हीरो रहे. अक्षर पटेल ने 3 ओवर में सिर्फ 8 रन देकर 2 बल्लेबाजों को आउट किया. उन्होंने दोनों विकेट एक ही ओवर में हासिल किए.

अभिषेक शर्मा

भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भले ही इस मैच में बल्ले से फ्लॉप रहे, लेकिन उन्होंने गेंद से कहर बरपाया. अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 5 गेंद पर 2 विकेट हासिल किए.

फाइनल में पाकिस्तान से भिड़ंत

अब भारतीय टीम एशियन गेम्स के फाइनल में पाकिस्तान से भिड़ेगी. भारत और पाकिस्तान के बीच गोल्ड मेडल के लिए फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. ये हाईवोल्टेज मुकाबला 3 अक्टूबर (शनिवार) को खेला जाएगा, जो निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में होगा. इस मुकाबले में जीतने वाली टीम गोल्ड मेडल अपने नाम करेगी, जबकि हारने वाली टीम को सिल्वर मिलेगी.