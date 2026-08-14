IND vs SL: हॉटस्टार नहीं… भारत-श्रीलंका मैच इस एप पर देखें लाइव, TV में किस चैनल पर आएगा मुकाबला

चोट ने बढ़ाई मुश्किलें
दोनों टीमों का स्क्वॉड
भारतीय टीम का स्क्वॉड- यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, सरफराज खान, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, औकिब नबी, ध्रुव जुरेल, गुरनूर बरार, सारांश जैन.
श्रीलंकाई टीम का स्क्वॉड- धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), निशान मदुश्का, लाहिरू उदारा, दिनेश चांदीमल, कामिंडू मेंडिस, पसिंदू सूरियाबंदारा, रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, असिथा फर्नांडो, दिलशान मदुश्का, विश्व फर्नांडो, लाहिरू कुमारा, सोनल दिनुशा, मिलन प्रियनाथ रथनायके, केशर नुवांथा