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IND vs SL: हॉटस्टार नहीं… भारत-श्रीलंका मैच इस एप पर देखें लाइव, TV में किस चैनल पर आएगा मुकाबला

IND vs SL Live Streaming: भारतीय टीम 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने के लिए तैयार है. मैच गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा. आइए जानते हैं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप कहां देख पाएंगे.

By: Satyam Sengar | Published: August 14, 2026 3:09:40 PM IST

भारत श्रीलंका मैच किस चैनल पर आएगा लाइव?
भारत श्रीलंका मैच किस चैनल पर आएगा लाइव?


IND vs SL Live Streaming: भारतीय टीम 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने के लिए तैयार है. यह सीरीज 2025-27 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेली जाएगी. शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम के सामने श्रीलंका की कड़ी चुनौती होगी. श्रीलंका की पिचें आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों को मदद करती हैं, इसलिए इस सीरीज में स्पिन का अहम रोल देखने को मिल सकता है. पहला टेस्ट 15 अगस्त, शनिवार से शुरू होगा. आइए जानते हैं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप कहां देख पाएंगे.
सीरीज का पहला मुकाबला गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा. अगर आप टीवी पर मैच देखना चाहते हैं तो भारत-श्रीलंका पहले टेस्ट का लाइव सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. वहीं, मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखने वाले फैंस के लिए इसकी लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर उपलब्ध होगी. यानी क्रिकेट फैंस टीवी के अलावा अपने मोबाइल, लैपटॉप या दूसरे डिवाइस पर भी भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट का लाइव मुकाबला देख सकते हैं.

चोट ने बढ़ाई मुश्किलें

चोटों ने श्रीलंका दौरे से पहले टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और बल्लेबाज साई सुदर्शन चोट के कारण टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. बुमराह की गैरमौजूदगी से भारतीय गेंदबाजी कमजोर होगी, जबकि सुदर्शन के बाहर होने से बल्लेबाजी में भी टीम को बड़ा झटका लगा है. अब इन दोनों की जगह दूसरे खिलाड़ियों पर टीम मैनेजमेंट को भरोसा करना होगा. सरफराज खान को मौका मिलेगा या नहीं. यह देखना दिलचस्प होगा.

दोनों टीमों का स्क्वॉड

भारतीय टीम का स्क्वॉड- यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, सरफराज खान, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, औकिब नबी, ध्रुव जुरेल, गुरनूर बरार, सारांश जैन.

श्रीलंकाई टीम का स्क्वॉड- धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), निशान मदुश्का, लाहिरू उदारा, दिनेश चांदीमल, कामिंडू मेंडिस, पसिंदू सूरियाबंदारा, रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, असिथा फर्नांडो, दिलशान मदुश्का, विश्व फर्नांडो, लाहिरू कुमारा, सोनल दिनुशा, मिलन प्रियनाथ रथनायके, केशर नुवांथा

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Tags: india vs srilanka
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IND vs SL: हॉटस्टार नहीं… भारत-श्रीलंका मैच इस एप पर देखें लाइव, TV में किस चैनल पर आएगा मुकाबला

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IND vs SL: हॉटस्टार नहीं… भारत-श्रीलंका मैच इस एप पर देखें लाइव, TV में किस चैनल पर आएगा मुकाबला
IND vs SL: हॉटस्टार नहीं… भारत-श्रीलंका मैच इस एप पर देखें लाइव, TV में किस चैनल पर आएगा मुकाबला
IND vs SL: हॉटस्टार नहीं… भारत-श्रीलंका मैच इस एप पर देखें लाइव, TV में किस चैनल पर आएगा मुकाबला
IND vs SL: हॉटस्टार नहीं… भारत-श्रीलंका मैच इस एप पर देखें लाइव, TV में किस चैनल पर आएगा मुकाबला