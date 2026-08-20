Home > खेल > IND vs SL: 150 गेंद में सिर्फ 1 विकेट… गौतम गंभीर के निशाने पर ये खिलाड़ी, क्या खत्म हो जाएगा करियर?

IND vs SL: 150 गेंद में सिर्फ 1 विकेट… गौतम गंभीर के निशाने पर ये खिलाड़ी, क्या खत्म हो जाएगा करियर?

IND vs SL Test Series: श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में भारतीय टीम के जीत के बावजूद कुछ खिलाड़ियों के प्लेइंग-11 से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है. इसमें कुलदीप यादव का नाम सबसे ऊपर है, जो गॉल टेस्ट में कुछ कमाल नहीं कर पाए. कुलदीप यादव ने गॉल टेस्ट मैच में सिर्फ एक विकेट चटकाया.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 20, 2026 12:30:33 PM IST

श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट के बाद कुलदीप यादव का करियर खत्म!
श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट के बाद कुलदीप यादव का करियर खत्म!


IND vs SL Test Series: भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में खेले गए टेस्ट मैच के बाद कुलदीप यादव पर सवाल खड़े हो रहे हैं. भारत के इस स्पिन गेंदबाज ने इस मुकाबले में 150 गेंदें डालीं, लेकिन सिर्फ 1 विकेट ही हासिल कर पाए. कुलदीप के अलावा बाकी स्पिनर्स ने शानदार प्रदर्शन किया. मानव सुथार और रविंद्र जडेजा के सामने कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) की गेंदबाजी बिल्कुल फीकी नजर आई. ऐसे में टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में कुलदीप यादव की जगह पर सवाल खड़े हो गए हैं. माना जा रहा है कि गॉल टेस्ट में खराब प्रदर्शन की वजह से कुलदीप यादव का करियर भी दांव पर लग सकता है.

गौतम गंभीर काटेंगे कुलदीप यादव को पत्ता!

गॉल में भले ही भारतीय टीम ने बड़ी जीत दर्ज की है, लेकिन कुलदीप यादव को अगले मैच से बाहर करने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. माना जा रहा है कि टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से कुलदीप को बाहर कर सकते हैं. उनकी जगह सारांश जैन को मौका दिया जा सकता है, जिन्हें इस दौरे के लिए पहली बार भारतीय टीम में मौका मिला है. अगर ऐसा होता है कि कुलदीप यादव का टेस्ट करियर खतरे में पड़ सकता है.

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गॉल में क्यों फ्लॉप हुए कुलदीप यादव?

गॉल में खेले गए टेस्ट में भारत ने श्रीलंका को 165 रनों से हराया. इस मैच में युवा स्पिनर मानव सुथार ने कुल 10 विकेट लिए, जबकि रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट चटकाए. वहीं, कुलदीप यादव सिर्फ 1 ही विकेट हासिल कर पाए. उन्होंने पहली पारी में 14 ओवर में 65 रन देकर 1 विकेट लिया, जबकि दूसरी पारी में कोई भी विकेट नहीं ले पाए.

ये भी पढ़ें: IND vs SL 2nd Test: सीरीज में टीम इंडिया की जीत पक्की! पहले से कमजोर हुआ श्रीलंका, दूसरा मैच कब, कहां?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुलदीप यादव इस टेस्ट मैच में अपनी स्किल का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए. वह न तो सही गुगली फेंक पाए और न ही गेंद को तेजी से घुमा पाए. इतना ही नहीं, कुलदीप को लगातार लंबी स्पेल डालने का मौका नहीं मिला, जिससे वो सेट हो पाएं. कप्तान शुभमन गिल उन्हें तभी गेंद देते थे, जब पार्टनरशिप बड़ी हो रही हो. ऐसे में उन्हें खुद को सेट होने का समय नहीं मिल पाया.

कुलदीप यादव का टेस्ट करियर

भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने अभी तक टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए 19 मैच खेले हैं. इसमें उन्होंने 80 विकेट हासिल किए हैं. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या गौतम गंभीर अगले मैच से कुलदीप यादव को बाहर करेंगे या फिर उन पर भरोसा दिखाएंगे.

Tags: Gautam GambhirIND vs SLKuldeep Yadav
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