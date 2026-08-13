IND vs SL: पहले टेस्ट में किन गेंदबाजों के साथ उतरेगा भारत? बॉलिंग कोच ने कर दिया कंफर्म, इन बॉलर्स का खेलना तय

सारांश जैन अलग ऑप्शन दे सकते हैं

मोर्केल ने कहा कि तीनों स्पिनरों के पास टीम को 20 विकेट दिलाने की क्षमता है. अब कप्तान शुभमन गिल के सामने चुनौती सही समय पर सही गेंदबाज का इस्तेमाल करने की होगी. हालांकि टीम के सामने चौथे स्पिनर को लेकर भी बड़ा सवाल है. सारांश जैन ऑफ स्पिन के जरिए अलग तरह का विकल्प दे सकते हैं, लेकिन उन्हें शामिल करने से निचले क्रम की बल्लेबाजी पर असर पड़ सकता है. ऐसे में सरफराज खान या ध्रुव जुरेल जैसे स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों को मौका देने पर भी विचार किया जा रहा है.

स्पिनरों को मिल सकती है मदद

गॉल की परिस्थितियों को देखते हुए तीन स्पिनरों के साथ उतरना भारत के लिए मजबूत रणनीति हो सकती है. मोर्केल ने कहा कि पिच शुरुआत में बल्लेबाजी के लिए अच्छी नजर आ रही है, लेकिन टेस्ट आगे बढ़ने के साथ स्पिनरों को मदद मिल सकती है. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए मानसिक चुनौती भी अहम होगी. बल्लेबाजों को लंबे समय तक क्रीज पर टिकना होगा और गेंदबाजों को लगातार सही क्षेत्रों में गेंद डालनी होगी.