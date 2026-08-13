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IND vs SL: पहले टेस्ट में किन गेंदबाजों के साथ उतरेगा भारत? बॉलिंग कोच ने कर दिया कंफर्म, इन बॉलर्स का खेलना तय

श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में भारत तीन स्पिनरों के साथ उतर सकता है. मोर्ने मोर्केल ने कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा और मानव सुथार की गेंदबाजी शैली की तारीफ की है. चौथे स्पिनर के विकल्प पर भी टीम विचार कर रही है. सारांश जैन के साथ सरफराज खान और ध्रुव जुरेल में से किसी एक को मौका मिल सकता है.

By: Satyam Sengar | Published: August 13, 2026 4:19:57 PM IST

IND vs SL: पहले टेस्ट में किन गेंदबाजों के साथ उतरेगा भारत?
IND vs SL: पहले टेस्ट में किन गेंदबाजों के साथ उतरेगा भारत?


भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल में होने वाले पहले टेस्ट को लेकर टीम के स्पिन कॉम्बिनेशन पर बड़ा संकेत दिया है. उनके बयान से साफ है कि भारत तीन बाएं हाथ के स्पिनरों के साथ मैदान पर उतर सकता है. रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मानव सुथार को एक साथ मौका मिलने की संभावना है. मोर्केल ने कहा कि तीनों गेंदबाजों की शैली अलग है और इसी वजह से उनके बाएं हाथ के होने को टीम बड़ी चिंता नहीं मानती.

मोर्केल ने कुलदीप यादव को टीम का अटैकिंग स्पिन ऑप्शन बताया. कुलदीप की कलाई की स्पिन दाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ गेंद को बाहर की ओर ले जाती है. दूसरी तरफ रवींद्र जडेजा और मानव सुथार बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं. सुथार गेंद पर ज्यादा रेव्स लगाकर टर्न और डिप हासिल करने की कोशिश करते हैं, जबकि जडेजा अपनी सटीक गेंदबाजी और विविधताओं से बल्लेबाजों को फंसाने पर भरोसा करते हैं.

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सारांश जैन अलग ऑप्शन दे सकते हैं
मोर्केल ने कहा कि तीनों स्पिनरों के पास टीम को 20 विकेट दिलाने की क्षमता है. अब कप्तान शुभमन गिल के सामने चुनौती सही समय पर सही गेंदबाज का इस्तेमाल करने की होगी. हालांकि टीम के सामने चौथे स्पिनर को लेकर भी बड़ा सवाल है. सारांश जैन ऑफ स्पिन के जरिए अलग तरह का विकल्प दे सकते हैं, लेकिन उन्हें शामिल करने से निचले क्रम की बल्लेबाजी पर असर पड़ सकता है. ऐसे में सरफराज खान या ध्रुव जुरेल जैसे स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों को मौका देने पर भी विचार किया जा रहा है.
स्पिनरों को मिल सकती है मदद
गॉल की परिस्थितियों को देखते हुए तीन स्पिनरों के साथ उतरना भारत के लिए मजबूत रणनीति हो सकती है. मोर्केल ने कहा कि पिच शुरुआत में बल्लेबाजी के लिए अच्छी नजर आ रही है, लेकिन टेस्ट आगे बढ़ने के साथ स्पिनरों को मदद मिल सकती है. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए मानसिक चुनौती भी अहम होगी. बल्लेबाजों को लंबे समय तक क्रीज पर टिकना होगा और गेंदबाजों को लगातार सही क्षेत्रों में गेंद डालनी होगी.

Tags: india vs srilanka
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