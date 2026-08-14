IND vs SL Test Records: भारत-श्रीलंका के बीच कितने मैच खेले गए? किसने कितने जीते, देखें हेड टू हेड रिकॉर्ड

India vs Srilanka Head to Head Record: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त से गाले में खेला जाएगा. शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम पहला मैच खेलने उतरेगी, टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है. 1982 से 2022 के बीच दोनों टीमों के बीच कुल 46 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इनमें भारत ने 22 मुकाबले जीते हैं, जबकि उसे सिर्फ 7 मैचों में हार मिली है. वहीं, 17 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं. भारत पिछले 11 सालों से श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में अजेय है.

भारत को श्रीलंका के खिलाफ आखिरी टेस्ट हार 2015 में गाले में मिली थी. उस मुकाबले में टीम इंडिया को 63 रन से हार का सामना करना पड़ा था. केएल राहुल भी उस मैच में खेले थे, लेकिन पहली पारी में 7 और दूसरी पारी में सिर्फ 4 रन बना सके थे. शिखर धवन और विराट कोहली ने पहली पारी में शतक लगाए थे. अब 11 साल बाद गाले में ही भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट मुकाबला होने जा रहा है.

2015 की हार के बाद भारत का दबदबा

2015 के उस टेस्ट के बाद भारत और श्रीलंका के बीच 10 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इनमें भारत ने 8 मुकाबले जीते हैं, जबकि 2 मैच ड्रॉ रहे हैं. इस दौरान 2017 में गाले में भी एक टेस्ट खेला गया था, जिसमें भारत ने श्रीलंका को 304 रन से करारी शिकस्त दी थी. गाले में भारत ने अब तक 5 टेस्ट खेले हैं, जिनमें 2 में जीत और 3 में हार मिली है. भारत को इस मैदान पर 2001, 2010 और 2015 में हार का सामना करना पड़ा था.

भारतीय टीम का 600वां टेस्ट

भारतीय टीम 15 अगस्त से गाले में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेलेगी. इससे पहले भारत ने अभ्यास मैच में श्रीलंका क्रिकेट इलेवन को हराकर अपनी तैयारी मजबूत की है. यह मुकाबला भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक भी होगा, क्योंकि यह टीम इंडिया का 600वां टेस्ट मैच होगा. भारत से पहले सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही 600 या उससे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने का आंकड़ा पार कर चुके हैं. देखना होगा कि इस टेस्ट में टीम इंडिया क्या करती है.