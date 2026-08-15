KL राहुल के शॉट से श्रीलंकाई फील्डर घायल, सीधे हेलमेट पर जाकर लगी गेंद, खौफनाक मंजर का वीडियो वायरल

KL Rahul Shot Injured Fielder: भारत और श्रीलंका के बीच गॉल के मैदान पर खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन एक ऐसा खौफनाक वाकया देखने को मिला. भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल के एक जोरदार शॉट से श्रीलंकाई खिलाड़ी चोटिल हो गया. यह घटना मैच के 10वें ओवर में देखने को मिली. केएल राहुल ने एक कड़क स्वीप शॉट लगाया, जो सीधे शॉर्ट लेग पर खड़े श्रीलंकाई फील्डर निशान मदुष्का के हेलमेट के बीचों-बीच जाकर लगी. यह देखकर खिलाड़ियों समेत सभी फैंस टेंशन में आ गए. घटना के तुरंत बाद टीम के फिजियो भागते हुए मैदान पर आए. इसके बाद निशान मदुश्का मैदान छोड़कर वापस जाना पड़ा.

केएल राहुल भी टेंशन में आए

श्रीलंका की ओर से प्रभात जयसूर्या 10वां ओवर डाल रहे थे. इस ओवर की 5वीं गेंद पर केएल राहुल (KL Rahul) ने जोरदार स्वीप शॉट खेला. निशान मदुष्का शॉर्ट लेग पर फील्डिंग कर रहे थे. उन्होंने तेज शॉट देखकर अपना सिर झुका लिया और हेलमेट आगे कर दिया. गेंद सीधे उनके हेलमेट पर जाकर लगी और फिर फाइन लेग की ओर चली गई. इस घटना के बाद भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल ने रन पूरा किया और तुरंत निशान मदुष्का के पास पहुंचे. राहुल ने श्रीलंकाई खिलाड़ी का हालचाल पूछा. देखें वीडियो…

KL Rahul swept hard, and the ball struck the Sri Lankan player hard. He has gone off the field and has been taken to the hospital for a medical check-up. Hope he recovers soon. 💔 A good gesture from KL Rahul, who immediately went to check on him after seeing the injury. pic.twitter.com/Fp8Bg836hs — KLassy 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@KLassified_01) August 15, 2026







निशान मदुष्का को छोड़ना पड़ा मैदान

घटना के बाद श्रीलंकाई टीम के फिजियो ने निशान मदुश्का की जांच की. उनके कन्कशन से जुड़े टेस्ट भी किए गए. इसके बाद उन्हें आगे की जांच और उपचार के लिए मैदान से बाहर ले जाया गया. फिलहाल श्रीलंका क्रिकेट की ओर से मदुश्का की चोट की गंभीरता को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट सामने नहीं आया है.

मैच का कैसा है हाल?

भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 197 रन बना लिए हैं. सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 32 रन बनाकर लौटे. फिलहाल केएल राहुल (77) और देवदत्त पडिक्कल (84) क्रीज पर मौजूद हैं.