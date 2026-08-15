Home > खेल > KL राहुल के शॉट से श्रीलंकाई फील्डर घायल, सीधे हेलमेट पर जाकर लगी गेंद, खौफनाक मंजर का वीडियो वायरल

KL राहुल के शॉट से श्रीलंकाई फील्डर घायल, सीधे हेलमेट पर जाकर लगी गेंद, खौफनाक मंजर का वीडियो वायरल

KL Rahul Shot Injured Fielder: गॉल टेस्ट में भारतीय ओपनर केएल राहुल के स्वीप शॉट पर श्रीलंकाई फील्डर निशान मदुष्का चोटिल हो गए. इसके चलते उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा. देखें वीडियो...

By: Ankush Upadhayay | Published: August 15, 2026 4:07:24 PM IST

केएल राहुल के शॉट से श्रीलंकाई खिलाड़ी चोटिल.
केएल राहुल के शॉट से श्रीलंकाई खिलाड़ी चोटिल.


KL Rahul Shot Injured Fielder: भारत और श्रीलंका के बीच गॉल के मैदान पर खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन एक ऐसा खौफनाक वाकया देखने को मिला. भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल के एक जोरदार शॉट से श्रीलंकाई खिलाड़ी चोटिल हो गया. यह घटना मैच के 10वें ओवर में देखने को मिली. केएल राहुल ने एक कड़क स्वीप शॉट लगाया, जो सीधे शॉर्ट लेग पर खड़े श्रीलंकाई फील्डर निशान मदुष्का के हेलमेट के बीचों-बीच जाकर लगी. यह देखकर खिलाड़ियों समेत सभी फैंस टेंशन में आ गए. घटना के तुरंत बाद टीम के फिजियो भागते हुए मैदान पर आए. इसके बाद निशान मदुश्का मैदान छोड़कर वापस जाना पड़ा.

केएल राहुल भी टेंशन में आए

श्रीलंका की ओर से प्रभात जयसूर्या 10वां ओवर डाल रहे थे. इस ओवर की 5वीं गेंद पर केएल राहुल (KL Rahul) ने जोरदार स्वीप शॉट खेला. निशान मदुष्का शॉर्ट लेग पर फील्डिंग कर रहे थे. उन्होंने तेज शॉट देखकर अपना सिर झुका लिया और हेलमेट आगे कर दिया. गेंद सीधे उनके हेलमेट पर जाकर लगी और फिर फाइन लेग की ओर चली गई. इस घटना के बाद भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल ने रन पूरा किया और तुरंत निशान मदुष्का के पास पहुंचे. राहुल ने श्रीलंकाई खिलाड़ी का हालचाल पूछा. देखें वीडियो…

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निशान मदुष्का को छोड़ना पड़ा मैदान

घटना के बाद श्रीलंकाई टीम के फिजियो ने निशान मदुश्का की जांच की. उनके कन्कशन से जुड़े टेस्ट भी किए गए. इसके बाद उन्हें आगे की जांच और उपचार के लिए मैदान से बाहर ले जाया गया. फिलहाल श्रीलंका क्रिकेट की ओर से मदुश्का की चोट की गंभीरता को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट सामने नहीं आया है.

मैच का कैसा है हाल?

भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 197 रन बना लिए हैं. सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 32 रन बनाकर लौटे. फिलहाल केएल राहुल (77) और देवदत्त पडिक्कल (84) क्रीज पर मौजूद हैं.

Tags: IND vs SLKL Rahul
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