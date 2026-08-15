पहले मारा धक्का, फिर… गॉल टेस्ट में यशस्वी के साथ क्या हुआ? वायरल वीडियो में खुली श्रीलंका की पोल!

Yashasvi Jaiswal Run Out Controversy: भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे गॉल टेस्ट मैच के पहले दिन ही बवाल हो गया. भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे. वह 37 गेंद पर 32 रन के स्कोर पर पहुंच गए थे, जिससे फैंस को लगा कि आज जायसवाल के बल्ले से बड़ी पारी आने वाली है. इस बीच यशस्वी जायसवाल रन आउट हो गए. जायसवाल पवेलियन लौट गए, लेकिन इसको लेकर अभी भी विवाद हो रहा है.

दरअसल, जब यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) नॉन स्ट्राइकर एंड से रन लेने के लिए भागे, तो वो गेंदबाज से टकराकर नीचे गिर गए. इतनी देर में केएल राहुल भी नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंच गए, जिससे श्रीलंका को किसी एक बल्लेबाज को रन आउट करने का मौका मिल गया. केएल राहुल ने पहले क्रीज में अपना बल्ला रख दिया, जिससे यशस्वी जायसवाल को पवेलियन लौटना पड़ा.

कैसे हुई जायसवाल की टक्कर?

यह घटना पारी के 11वें ओवर में हुई. श्रीलंकाई स्पिनर केशरा नुवान्था की पहली गेंद पर केएल राहुल (KL Rahul) ने हल्के हाथों से खेलकर यशस्वी को सिंगल के लिए कॉल किया. नॉन-स्ट्राइकर एंड पर केशरा नुवान्था ने गेंद को रोकने की कोशिश की और डाइव लगाई. इसी दौरान केशरा की यशस्वी जायसवाल से टक्कर हो गई, जिससे वो जमीन पर गिर गए. हालांकि उस समय तक केएल राहुल रन लेने के लिए दौड़ गए थे. वह आधी क्रीज पर पहुंच गए थे, तो देखा कि जायसवाल नीचे गिर पड़े हैं, तो वह रुक गए. इसके बाद जायसवाल जब उठे, तो केएल राहुल को लगा कि वह रन पूरा करना चाहते हैं. दोनों बल्लेबाजों के बीच इस कंफ्यूजन में एक ही छोर पर पहुंच गए.

Cricketers love ball watching instead of seeing whether their partner can run or not In June, a similar kind of run out happened when Gill was obstructed by the bowler. Unfortunate Run-out for Jaiswal #SLvIND pic.twitter.com/hI0CbBJhOG — Prateek (@prateek_295) August 15, 2026

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श्रीलंका ने नहीं दिखाई खेल भावना!

जब कंफ्यूजन के चलते केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल एक ही छोर पर पहुंच गए, तो श्रीलंका को रन आउट करने का मौका मिल गया. श्रीलंकाई फील्डर प्रभात जयसूर्या ने गेंद को रोका और विकेटकीपर निरोशन डिकवेला की ओर थ्रो किया. विकेटकीपर ने तुरंत बेल्स नहीं गिराई. उन्होंने पहले अपने कप्तान धनंजय डी सिल्वा की ओर देखा, जिस पर कप्तान ने हां का सिग्नल दिया. इसके बाद डिकवेला ने बेल्स गिरा दी. श्रीलंका ने अपनी अपील जारी रखी और अंपायर ने यशस्वी जायसवाल को रन आउट दे दिया, क्योंकि केएल राहुल क्रीज ने जायसवाल से पहले क्रीज में बल्ला रख दिया था. इस तरह यशस्वी जायसवाल की पारी 32 के स्कोर पर खत्म हो गई.

मैच का क्या हाल?

भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 101 रन बना लिए हैं. सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 32 रन बनाकर लौटे. फिलहाल केएल राहुल (32) और देवदत्त पडिक्कल (35) क्रीज पर मौजूद हैं.