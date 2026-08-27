IND vs SL: गौतम गंभीर की टीम इंडिया के लिए कोलंबो टेस्ट का ड्रॉ होना हार जैसा? कैसे खोया सुनहरा मौका, कारण और 3 बड़ी रणनीतिक खामियां

1. 503 रन बनाने का फायदा नहीं मिला
भारत ने पहली पारी में 503 रन बनाए थे. इतना बड़ा स्कोर बनाने के बाद आमतौर पर टीम मैच जीतने की स्थिति में होती है. लेकिन भारत इस बढ़त का पूरा फायदा नहीं उठा सका. श्रीलंका को 290 रन पर रोकने के बाद भारत के पास मैच खत्म करने का अच्छा मौका था. दूसरी पारी में श्रीलंका के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को काफी परेशान किया.
2. सोनल दिनूषा बने सबसे बड़ी रुकावट
श्रीलंका की दूसरी पारी में सोनल दिनूषा ने भारत का खेल बिगाड़ दिया. उन्होंने 264 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 133 रन बनाए. जब भारत लगातार विकेट की तलाश में था, तब दिनूषा क्रीज पर टिके रहे. उन्होंने अपने साथी बल्लेबाजों के साथ मिलकर मैच को भारत की पकड़ से बाहर कर दिया. भारत अगर उनका विकेट निकाल लेता, तो मैच का नतीजा शायद अलग हो सकता था.
3. आखिरी समय में जीत की कोशिश काम नहीं आई
श्रीलंका की दूसरी पारी में अगर भारत जल्दी जल्दी विकेट निकालता तो मैच का नतीजा उनके पक्ष में जा सकता था. कप्तान गिल ने गेंदबाजी में कई बदलाव किए और स्पिनरों को भी लगाया, लेकिन श्रीलंका की आखिरी जोड़ी को तोड़ नहीं पाई. रवींद्र जडेजा और मानव सुथार ने दूसरी पारी में तीन-तीन विकेट लिए, जबकि सरांश जैन ने एक विकेट लिया. इसके बावजूद आखिरी विकेट नहीं मिला.
*बड़ी रणनीतिक गलतियां
जल्दी खत्म नहीं कर पाए मैच: तीसरी बड़ी कमी यह रही कि भारत मैच को जल्दी खत्म नहीं कर सका. 503 रन का स्कोर बनाने के बाद टीम को पता था कि उसके पास बड़ी बढ़त है. ऐसे में श्रीलंका को दोबारा बल्लेबाजी के लिए भेजने के बाद हर ओवर को विकेट लेने के लिए इस्तेमाल करना जरूरी था. लेकिन श्रीलंका के बल्लेबाज टिके रहे.