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IND vs SL: भारत की मुट्ठी में कोलंबो टेस्ट, श्रीलंका पर लटकी फॉलोऑन की तलवार, 238 रन से पीछे, जानें तीसरे दिन क्या हुआ

IND vs SL 2nd Test: कोलंबो टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका 238 रनों से पीछे है. श्रीलंका को फॉलोऑन बचाने के लिए अभी भी 39 रनों की जरूरत है, जबकि सिर्फ 2 विकेट बाकी हैं. मैच के तीसरे दिन श्रीलंका के 2 बल्लेबाजों ने शानदार खेल दिखाया. जानें तीसरे दिन क्या-क्या हुआ?

By: Ankush Upadhayay | Published: August 25, 2026 5:48:13 PM IST

भारत बनाम श्रीलंका कोलंबो टेस्ट के तीसरे दिन क्या-क्या हुआ?
भारत बनाम श्रीलंका कोलंबो टेस्ट के तीसरे दिन क्या-क्या हुआ?


IND vs SL 2nd Test Day-3 Report: भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में खेले जा रहे टेस्ट में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है. मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद भी श्रीलंका 238 रनों से पीछे चल रही है. श्रीलंका ने अपनी पहली पारी में 8 विकेट के नुकसान पर 265 रन बनाए हैं, लेकिन अभी भी फॉलो-ऑन का खतरा मंडरा रहा है. मंगलवार को श्रीलंका ने 6 विकेट खोकर 257 रन बटोरे. कोलंबो टेस्ट के तीसरे दिन जब श्रीलंका बल्लेबाजी करने उतरी, तो उनका स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 8 रन पर था.

ऐसे में श्रीलंका ने संभलकर बल्लेबाजी की. श्रीलंका के युवा बल्लेबाज पसिंदु सूरियाबंदारा ने पारी को संभाला. उन्होंने कामिंदु मेंडिस के साथ 87 रनों की साझेदारी की. कामिंदु मेंडिस 32 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद पसिंदु सुरियाबंदारा भी 80 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. रविंद्र जडेजा ने उनके दूसरे मैच में शतक बनाने का सपना तोड़ दिया.

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पसिंदु के बाद सोनल ने संभाली पारी

पसिंदु सूरियाबंदारा का विकेट गिरने के बाद श्रीलंका की पारी फिर से लड़खड़ा गई थी. जब श्रीलंका 171 रनों के स्कोर पर थी, तो पसिंदु आउट होकर पवेलियन लौट गए. इसके बाद सोनल दिनुशा ने पारी को संभाला. उन्होंने पहले केशरा नुवान्था के साथ 57 रनों की साझेदारी की, जिसके बाद लाहिरू कुमारा के साथ नाबाद 35 रनों की पार्टनरशिप की. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक सोनल दिनुशा 85 रन बनाकर नाबाद रहे. वहीं, लाहिरू कुमारा 8 रन बनाकर दूसरे छोर पर नॉटआउट हैं. सोनल दिनुशा का पारी की बदौलत ने श्रीलंका ने 8 विकेट के नुकसान पर 265 रन बना लिए हैं.

भारत की ओर से किसने किया कमाल?

टीम इंडिया की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथार ने शानदार गेंदबाजी की. इन दोनों गेंदबाजों ने मैच के तीसरे दिन भी 2-2 विकेट चटकाए. उन दोनों ने दूसरे दिन के आखिरी सेशन में भी 1-1 विकेट लिया था. उनके अलावा मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा ने भी 1-1 विकेट हासिल किए. शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम जल्द ही श्रीलंका को आउट करके फॉलोऑन दे सकती है या फिर बल्लेबाजी करके बड़ा टारगेट सेट कर सकती है.

ये भी पढ़ें: यशस्वी-फर्नांडो के बाद एक और खिलाड़ी पर एक्शन, ICC ने लगाई लताड़, जोड़ा डिमेरिट पाइंट

कब शुरू होगा चौथे दिन का खेल?

मैच के चौथे दिन भारतीय टीम चाहेगी कि वो जल्द से जल्द श्रीलंका को ऑलआउट कर दे. अगर श्रीलंकाई टीम 200 से ज्यादा रनों से पीछे रह जाती है, तो टीम इंडिया फॉलो-ऑन भी दे सकती है. चौथे दिन का खेल सुबह 9:45 बजे शुरू होगा. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या श्रीलंका फॉलो-ऑन बचाने में सफल होगी या फिर नहीं?

Tags: IND vs SL
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