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IND vs SL: जसप्रीत बुमराह की कमी कौन करेगा पूरी? 261 विकेट लेने वाला बॉलर रेस में सबसे आगे

IND vs SL Test Series: भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने की समस्या के कारण श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. ऐसे में अब उनके रिप्लेसमेंट की चर्चा शुरू हो गई है. इस रेस में 29 साल के गेंदबाज का नाम सबसे आगे है.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: August 2, 2026 5:59:57 PM IST

टीम इंडिया में कौन लेगा जसप्रीत बुमराह की जगह?
टीम इंडिया में कौन लेगा जसप्रीत बुमराह की जगह?


IND vs SL Test Series: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह श्रीलंका के खिलाफ होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. ये सीरीज 15 अगस्त को शुरू होगी, जिसके लिए बुमराह (Jasprit Bumrah) की टीम इंडिया में वापसी हुई थी. हाल ही में उन्होंने फिटनेस टेस्ट भी पास कर लिया था, लेकिन अब रिपोर्ट सामने आई है कि वह इस सीरीज में नहीं खेल पाएंगे. रिपोर्ट में कहा गया कि जसप्रीत बुमराह के बाएं घुटने में अभी भी समस्या है.

वह भारतीय टीम के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक हैं, जिनको लेकर बोर्ड कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता है. ऐसे में बुमराह को आराम करने की सलाह दी गई है. हालांकि अभी तक इस पर बोर्ड की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. हालांकि बड़ा सवाल यह है कि अगर बुमराह नहीं खेलते हैं, तो श्रीलंका टेस्ट सीरीज में उनकी जगह कौन लेगा?

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आकिब नबी का नाम रेस में सबसे आगे

जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में टीम इंडिया की गेंदबाजी काफी कमजोर हो जाएगी. ऐसे में बोर्ड जल्द ही उनके रिप्लेसमेंट का एलान कर सकता है. रिपोर्ट्स की मानें, तो जम्मू-कश्मीर के रहने वाले तेज गेंदबाज आकिब नबी (Auqib Nabi) की टीम इंडिया में बुमराह की जगह शामिल किया जा सकता है. हालांकि टीम मैनेजमेंट के पास अन्य विकल्प भी मौजूद हैं, लेकिन आकिब नबी इस रेस में सबसे आगे हैं. आकिब नबी ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है.

आकिब नबी के रिकॉर्ड्स

29 साल के आकिब नबी डार घरेलू क्रिकेट में जम्मू-कश्मीर के लिए शानदार प्रदर्शन के बाद चर्चा में आए थे. उन्होंने 2025-26 रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेकर जम्मू-कश्मीर को पहली बार रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. इस सीजन में आकिब नबी ने सिर्फ 10 मैचों में 12.56 की औसत से 60 विकेट चटकाए थे.

ये भी पढ़ें: जिस गेंदबाज पर था सबसे ज्यादा भरोसा, वही टीम इंडिया से हुआ बाहर! अब श्रीलंका में कौन उठाएगा जिम्मेदारी?

आकिब नबी के नाम 43 फर्स्ट क्लास मैचों में 162 विकेट दर्ज हैं. साथ ही उन्होंने बल्ले से भी 999 रन बनाए हैं. ऐसे में वह भारतीय टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट में अहम खिलाड़ी हो सकते हैं, जो गेंदबाजी के साथ ही लोअर ऑर्डर में बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स आकिब नबी को टेस्ट क्रिकेट में मौका देते हैं.

भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

भारत और श्रीलंका (IND vs SL) के बीच 15 अगस्त से गॉल में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच कोलंबो में 23 अगस्त से शुरू होगा.

श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारत की स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन.

Tags: auqib nabiIND vs SLJasprit Bumrah
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