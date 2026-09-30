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IND vs SL Asian Games: बारिश ने धोया सेमीफाइनल, तो किसे होगा फायदा, कौन खेलेगा एशियन गेम्स का फाइनल?

IND vs SL Asian Games: भारत और श्रीलंका के बीच 1 अक्टूबर को एशियन गेम्स का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा. यह मुकाबला निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा. इस मुकाबले पर भी बारिश का साया मंडरा रहा है. ऐसे में बड़ा सवाल है कि अगर सेमीफाइनल मैच धुल जाता है, तो फाइनल का टिकट किसे मिलेगा.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 30, 2026 6:21:13 PM IST

भारत-श्रीलंका का सेमीफाइनल बारिश से धुला, तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
भारत-श्रीलंका का सेमीफाइनल बारिश से धुला, तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?


Asian Games 2026 IND vs SL Semi Final: एशियन गेम्स 2026 के क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले 1 अक्टूबर को खेले जाएंगे. भारतीय टीम टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में उतरेगी, जहां पर उनका मुकाबला श्रीलंका से होगा. यह मुकाबला निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा. इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम जीत हासिल कर फाइनल में जगह बनाने के लिए उतरेगी.

हालांकि इस मैच से पहले सभी की नजरें निशिन के मौसम पर टिकी हुई हैं. दरअसल, जापान में इन दिनों भारी बारिश हो रही है. इसका असर एशियन गेम्स पर देखने को मिल रहा है. बारिश की वजह से 28 और 29 सितंबर को होने वाले सभी क्वार्टरफाइनल मुकाबले रद्द हो गए. अब सेमीफाइनल मुकाबले पर भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है.

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क्या भारत-श्रीलंका का सेमीफाइनल धुल जाएगा?

भारत बनाम श्रीलंका (IND vs SL) का सेमीफाइनल मुकाबला 1 अक्टूबर (गुरुवार) को खेला जाएगा. पिछले दिनों भारी बारिश के बाद निशिन में मौसम थोड़ा साफ हो गया है. एक्यूवेदर के अनुसार, इस मैच के दौरान बारिश की ज्यादा संभावना नहीं है. 1 अक्टूबर को निशिन में आसमान साफ रह सकता है, जबकि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. ऐसे में भारत और श्रीलंका का सेमीफाइनल मैच रद्द होने की बहुत कम संभावना है.

बारिश से धुला सेमीफाइनल, तो क्या होगा?

जापान के मौसम को देखते हुए सवाल है कि अगर बारिश के कारण भारत-श्रीलंका का सेमीफाइनल रद्द होता है, तो किसे फायदा मिलेगा. नियमों के अनुसार, अगर अगर सेमीफाइनल मुकाबला रद्द होता है, तो बेहतर ICC रैंकिंग वाली टीम को फायदा होगा. इसका मतलब है कि भारतीय टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी. बता दें कि भारतीय टीम ICC की टी20 रैंकिंग में पहले नंबर पर है, जबकि श्रीलंका 9वें स्थान पर मौजूद है. इस टूर्नामेंट के क्वार्टरफाइनल में भी ऐसा ही हुआ था. भारत-अफगानिस्तान का क्वार्टरफाइनल बारिश में धुल गया था. इसकी वजह से भारत को सीधे सेमीफाइनल में एंट्री मिल गई.

दोनों टीमों की स्क्वाड

भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, वाशिंगटन सुंदर, वैभव सूर्यवंशी, विप्रज निगम.

श्रीलंका: एशेन बंडारा, लसिथ क्रोसपुले, सिनेथ जयवर्धने, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), नुवानिदु फर्नांडो, सहान अराचिगे (कप्तान), चमिका करुणारत्ने, दुशान हेमंथा, बिनुरा फर्नांडो, विजयकांत वियास्कंथ, नुवान तुषारा, थारिंडु रत्नायके, वानुजा सहन, सोहन डी लिवरा, गरुका संकेथ.

Tags: Asian Games 2026IND vs SL
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