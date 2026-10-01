IND vs SL: वैभव सूर्यवंशी की एंट्री, मगर किसका कटा पत्ता, अभिषेक-संजू में से कौन हुआ बाहर? देखें भारत की प्लेइंग XI

IND vs SL Semi Final Playing XI: भारत और श्रीलंका के बीच एशियन गेम्स 2026 क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है. यह मुकाबला निशिन के जापान में खेला जा रहा है. इस नॉकआउट मुकाबले में 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी खेल रहे हैं. वैभव को भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है. उन्हें जापान के खिलाफ ऐतिहासिक टेस्ट मैच में मौका नहीं दिया गया था. इसके अलावा अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में भी चांस नहीं मिला था.

हालांकि अब वैभव सूर्यवंशी की प्लेइंग-11 में वापसी हो गई है. दिलचस्प बात यह है कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा भी प्लेइंग-11 में शामिल हैं. इस मुकाबले में भारतीय टीम सिर्फ एक मेन फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह के साथ उतरी है. इसके अलावा ऑलराउंडर्स में शिवम दुबे और अक्षर पटेल को शामिल किया गया है. वहीं, अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर को बाहर किया गया है. देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11…

श्रीलंका ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

इस नॉकआउट मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी. श्रेयस अय्यर की अगुवाई भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहेगी. वहीं, सहान अराच्चिगे की कप्तानी वाली श्रीलंका की टीम भारतीय बल्लेबाजों को छोटे स्कोर पर रोकने के कोशिश करेगी. ऐसे में यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: लसिथ क्रूसपुले, सिनेथ जयवर्धने, सोहन डी लिवेरा (विकेटकीपर), एशेन बंडारा, सहान अराचिगे (कप्तान), नुवानिदु फर्नांडो, चमिका करुणारत्ने, वानुजा सहन, विजयकांत वियास्कंथ, थारिंडु रत्नायके, बिनुरा फर्नांडो.

श्रीलंका: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), इशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह.

गोल्ड मेडल पर भारत की नजर

भारत और श्रीलंका के बीच एशियन गेम्स का दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है. इस मुकाबले में जीतने वाली टीम फाइनल के लिए क्वालीफाई करेगी, जहां पर गोल्ड मेडल के लिए पाकिस्तान से मुकाबला होगा. ऐसे में अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल जीतती है, तो फाइनल में भारत बनाम पाकिस्तान का हाईवोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा. दरअसल, पाकिस्तान ने पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराकर फाइनल में एंट्री कर ली है. अब भारतीय टीम की नजर श्रीलंका को हराकर फाइनल में एंट्री पर है. बता दें कि इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम डिफेंडिंग चैंपियन है. भारत ने पिछले एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था. अब भारतीय टीम लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीतने के इरादे से मैदान पर उतरी है.