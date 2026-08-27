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IND vs SL: 5वें दिन कैसे होगा मैच का फैसला? क्या होगी टीम इंडिया की रणनीति, गंभीर-गिल क्या करेंगे

Team India Strategy in IND vs SL 5th Day: भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट कोलंबो में खेला जा रहा है. चौथे दिन के खेल तक श्रीलंका ने 6 विकेट गंवाकर 16 रन की लीड ली है. ऐसे में आखिरी यानी पांचवें दिन भारतीय टीम की नजर बचे हुए चार विकेटों पर होगी.

By: Satyam Sengar | Published: August 27, 2026 12:51:00 AM IST

Ind vs Sl: क्या होगी टीम इंडिया की रणनीति?
Ind vs Sl: क्या होगी टीम इंडिया की रणनीति?


India vs Srilanka 2nd Test 5th Day: भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट का रोमांच अब आखिरी दिन तक पहुंच गया है. चौथे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 229/6 रन बना लिए हैं. टीम इंडिया ने पहली पारी में 503/9 रन बनाकर पारी घोषित की थी, जबकि श्रीलंका पहली पारी में 290 रन ही बना सका था. भारत के फॉलोऑन देने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ठीकठाक प्रदर्शन किया और अब 16 रन की बढ़त हासिल कर ली है. ऐसे में पांचवें दिन भारतीय टीम की नजर बचे हुए चार विकेटों पर होगी.

भारत के लिए पांचवें दिन का पहला सेशन बेहद अहम रहने वाला है. टीम चाहेगी कि श्रीलंका के निचले क्रम को ज्यादा देर तक क्रीज पर टिकने का मौका न मिले. तेज गेंदबाज नई गेंद मिलने पर इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जबकि स्पिनर पिच से मिल रही मदद के आधार पर दबाव बनाए रख सकते हैं. भारत अगर शुरुआती ओवरों में दो-तीन विकेट निकाल लेता है, तो श्रीलंका की पारी जल्द खत्म हो सकती है. इसके बाद भारत के सामने बड़ा लक्ष्य नहीं रहेगा और जीत के लिए  काफी समय मिल जाएगा.

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कितनी बढ़त भारत के लिए परेशानी बनेगी?
टीम इंडिया की दूसरी बड़ी चिंता श्रीलंका की बढ़त होगी. मेजबान टीम अगर 50-70 रन की बढ़त तक ही रुक जाती है, तो भारत के लिए स्थिति काफी अच्छी रहेगी. लेकिन श्रीलंका के बल्लेबाज अगर लंबी साझेदारी करते हैं और बढ़त 150 रन के करीब पहुंच जाती है, तो भारत पर दबाव बढ़ सकता है. ऐसे में लक्ष्य का पीछा करने के साथ समय का भी ध्यान रखना होगा. भारत को आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ सकती है, लेकिन विकेट गंवाने से बचना भी जरूरी होगा.

बारिश बिगाड़ सकती है पूरा खेल
पांचवें दिन मौसम का रोल भी काफी अहम होगा. चौथे दिन बारिश के कारण खेल जल्दी रोकना पड़ा था. अगर आखिरी दिन भी बारिश के कारण कई ओवर बर्बाद होते हैं, तो मैच ड्रॉ की तरफ बढ़ सकता है. इसलिए भारत चाहेगा कि मौसम साफ रहे और सुबह ही श्रीलंका की पारी खत्म कर दी जाए. इसके बाद बल्लेबाज तेजी से रन बनाकर मैच को अपने पक्ष में खत्म करने की कोशिश करेंगे. फिलहाल भारत के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य चार विकेट जल्दी लेना और श्रीलंका की बढ़त को सीमित रखना है.

Tags: india vs srilankaSHUBMAN GILL
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