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IND vs SL: श्रीलंका की पारी 290 पर सिमटी, भारत ने दिया फॉलोऑन, सोनल दिनुशा का शतक भी नहीं आया काम

IND vs SL 2nd Test: भारत ने कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका को फॉलोऑन खेलने के लिए मजबूर कर दिया है. श्रीलंका पहली पारी में सिर्फ 290 रन ही बना पाई, जबकि भारत ने 503 रन बनाए थे. ऐसे में भारत ने श्रीलंका को फॉलोऑन देने का फैसला किया. फिलहाल श्रीलंका दूसरी पारी खेल रही है.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 26, 2026 10:49:37 AM IST

टीम इंडिया ने कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका को फॉलोऑन दिया.
टीम इंडिया ने कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका को फॉलोऑन दिया.


IND vs SL 2nd Test: कोलंबो टेस्ट (IND vs SL) में श्रीलंकाई टीम पहली पारी में सिर्फ 290 के स्कोर पर ढेर हो गई. इसके चलते भारत ने श्रीलंका को फॉलोऑन दे दिया. भारत ने पहली पारी में 503 रन बनाए, जबकि श्रीलंका पहली पारी खेलने के बाद 213 रन पीछे रह गई. श्रीलंका को मैच के चौथे दिन फॉलोऑन बचाने के लिए 39 रनों की जरूरत थी, लेकिन उनकी टीम 14 रन चूक गई. श्रीलंका की ओर से सोनल दिनुशा ने शानदार शतक लगाया. उन्होंने 103 रनों की पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को फॉलोऑन से नहीं बचा पाए. अब श्रीलंका फिर से बल्लेबाजी करने उतर रही है, जबकि भारतीय टीम दोबारा गेंदबाजी करेगी.

सारांश जैन ने झटके 2 विकेट

जब श्रीलंका चौथे बल्लेबाजी करने उतरी, तो उनका स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 265 रनों पर था. भारत ने पहले सेशन में कुछ ही ओवरों में श्रीलंका के 2 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया. टीम इंडिया की ओर से ये दोनों विकेट सारांश जैन ने लिए, जो अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं. उन्होंने पहले लाहिरू कुमारा को अपना शिकार बनाया और फिर सोनल दिनुशा को भी आउट कर दिया. सोनल दिनुशा ने श्रीलंका की ओर से फॉलोऑन बचाने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ी. उन्होंने 162 गेंदों पर 103 रनों की पारी खेली, लेकिन अपनी फॉलोऑन नहीं बचा पाए.

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पिछले 3 दिनों में क्या-क्या हुआ?

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 503 रन बनाकर पारी घोषित की थी. भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल (117) और ध्रुव जुरेल (115*) ने शतक लगाए थे, जबकि शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने फिफ्टी लगाई थी. इसके जवाब में उतरी श्रीलंकाई टीम पहली पारी में 290 के स्कोर पर ही ढेर हो गई. श्रीलंका की ओर से सोनल दिनुशा ने 103 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि पसिंदु सूरियाबंदारा ने 80 रन बनाए. वहीं, भारत की ओर से मानव सुथार और प्रसिद्ध कृष्णा ने 3-3 विकेट चटकाए. इसके अलावा सारांश जैन ने 2 विकेट लिए और सिराज और जडेजा को भी 1-1 विकेट मिले.

श्रीलंका ने शुरू की बल्लेबाजी

श्रीलंका ने फॉलोऑन खेलते हुए बल्लेबाजी शुरू कर दी है. श्रीलंका की ओर से लाहिरू उदारा और कामिल मिशारा ओपनिंग करने आए हैं. मेजबान टीम चाहेगी कि वो कैसे भी करके पहले टीम इंडिया पर अपनी बढ़त बनाएं, जिससे हार का खतरा कम हो जाएगा. इसके बाद वे तेज बल्लेबाजी करके बड़ा टारगेट सेट करना चाहेंगे या फिर विकेट बचाकर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे. अगर श्रीलंका इस मैच को ड्रॉ करना चाहती है, तो उन्हें 2 दिनों तक बल्लेबाजी जारी रखनी होगी. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि श्रीलंका क्या अप्रोच अपनाएगी.

Tags: IND vs SL
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