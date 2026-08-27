IND vs SL: सोनल दिनुषा ने बचाई श्रीलंका की लाज, टीम इंडिया के सामने बने दीवार, ऐसा कर रचा इतिहास

IND vs SL, Sonal Dinusha: श्रीलंका के स्टार युवा बल्लेबाज सोनल दिनुषा (Sonal Dinusha) ने भारतीय गेंदबाजों की नाक में दम कर दिया है. कोलंबो टेस्ट की पहली पारी में शतक लगाने के बाद उन्होंने दूसरी पारी में भी अर्धशतक लगा दिया है. सोनल ने केशरा नुवान्था के साथ मिलकर श्रीलंका को संकट से उबारा. उन दोनों के बीच 112 रनों की साझेदारी हुई, जिससे श्रीलंका ने भारत पर 100 से ज्यादा रनों की बढ़त बना ली. केशरा नुवान्था 46 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन सोनल दूसरी छोर से टिके हुए हैं. वे अभी 56 रन बनाकर खेल रहे हैं. उन्होंने मैच के 5वें दिन अपना अर्धशतक पूरा करके श्रीलंका की लाज बचाई. साथ ही उन्होंने भारत के खिलाफ बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है.

सोनल दिनुषा ने रचा इतिहास

सोनल दिनुषा भारतीय टीम के खिलाफ अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं. इन दो मैचों की 4 पारियों में सोनल ने हर बार टीम इंडिया के खिलाफ 50 से ज्यादा रन बनाए हैं. उन्होंने गॉल टेस्ट की पहली पारी में 100 और दूसरी में 84 रन बनाए थे. इसके बाद कोलंबो टेस्ट में भी सोनल ने पहली पारी में 103 रन बनाए. फिर दूसरी पारी में भी अर्धशतक लगा दिया.

इस तरह सोनल दिनुषा ने भारत के खिलाफ 4 फिफ्टी प्लस स्कोर बनाकर इतिहास रच दिया है. वह दुनिया के सिर्फ 5वें ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ पहली 4 टेस्ट पारियों में 50 से ज्यादा रनों का स्कोर बनाया था. आखिरी बार यह कारनामा इंग्लैंड के बल्लेबाज केन बैरिंगटन ने खिलाफ साल 1959 में किया था. अब 67 बाद श्रीलंका के युवा बल्लेबाज सोनल दिनुषा ने यह मुकाम हासिल किया है.

भारत के खिलाफ पहली 4 पारियों में 50+ स्कोर

डगलस जार्डिन (ENG, 1932-1934)

एवर्टन वीक्स (WI, 1948)

क्लाइड वॉलकॉट (WI, 1948)

केन बैरिंगटन (ENG, 1959)

सोनल दिनुषा (SL, 2026)

सोनल दिनुषा टेस्ट के नए स्टार

सोनल दिनुषा इस सीरीज में श्रीलंका के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बनकर उभरे हैं. वह साल 2026 में 500 से ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले दुनिया के पहले बन गए हैं. इस मामले में इंग्लैंड के हैरी ब्रूक 434 रनों के साथ दूसरे नंबर पर हैं.

मैच का क्या हाल?

कोलंबो टेस्ट (IND vs SL) की बात करें, तो श्रीलंका ने फॉलोऑन खेलते हुए भारतीय टीम पर 122 रनों की बढ़त बना ली है. आज यानी 27 अगस्त को टेस्ट का आखिरी दिन है. ऐसे में श्रीलंका मैच को ड्रॉ करने की कोशिश में जुटी हुई है. श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में अभी तक 7 विकेट के नुकसान पर 335 रन बना लिए हैं. श्रीलंका की ओर से सोनल दिनुषा 60 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि दूसरे छोर पर प्रभात जयसूर्या मौजूद हैं.