Home > खेल > IND vs SL: गौतम गंभीर के हाथ लगा नया ‘अस्त्र’, अब उतरेंगे कुलदीप से घातक सारांश जैन, MP को बना चुके चैंपियन

IND vs SL: गौतम गंभीर के हाथ लगा नया ‘अस्त्र’, अब उतरेंगे कुलदीप से घातक सारांश जैन, MP को बना चुके चैंपियन

IND vs SL 2nd Test: 33 साल के स्टार ऑलराउंडर सारांश जैन 23 अगस्त से शुरू होने वाले कोलंबो टेस्ट में टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर सकते हैं. वह टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में स्पिनर कुलदीप यादव की जगह लेंगे, जो खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: August 20, 2026 4:12:02 PM IST

कौन हैं मध्य प्रदेश के सारांश जैन, जो कोलंबो टेस्ट में भारत के लिए डेब्यू कर सकते हैं?
कौन हैं मध्य प्रदेश के सारांश जैन, जो कोलंबो टेस्ट में भारत के लिए डेब्यू कर सकते हैं?


IND vs SL 2nd Test: भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ (IND vs SL) गॉल टेस्ट में 165 रनों से धमाकेदार जीत की. इस जीत के बाद अब टीम इंडिया कोलंबो टेस्ट की तैयारी में जुट गई है. बताया जा रहा है कि कोलंबो में होने वाले टेस्ट में अनकैप्ड स्पिनर सारांश जैन का डेब्यू हो सकता है. मध्य प्रदेश का यह ऑलराउंडर दूसरे टेस्ट की प्लेइंग-11 में कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) की जगह ले सकता है. दरअसल, गॉल टेस्ट में भारतीय स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया. स्पिन फ्रेंडली विकेट होने के बावजूद कुलदीप सिर्फ एक ही विकेट हासिल कर पाए. ऐसे में अगले मैच में उनकी जगह सारांश जैन को मौका दिया जा सकता है, जो बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं.

कौन हैं सारांश जैन?

33 साल के सारांश जैन मध्य प्रदेश के ऑफ स्पिन ऑलराउंडर हैं. उन्हें श्रीलंका दौरे के लिए पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली है. वह दाएं हाथ के ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं, जो बाएं हाथ की बल्लेबाजी भी करते हैं. सारांश जैन को लंबे समय से घरेलू क्रिकेट में मध्य प्रदेश के लिए धमाकेदार प्रदर्शन करने के बाद टीम इंडिया में मौका मिला है.

You Might Be Interested In

सारांश जैन का रणजी में प्रदर्शन

साल 2021-22 रणजी ट्रॉफी सीजन में मध्य प्रदेश चैंपियन बना था. सारांश जैन ने इस सीजन मध्य प्रदेश के लिए क्वार्टरफाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल खेला था, जिसमें कुल 13 विकेट चटकाए थे. साथ ही फाइनल में बल्ले से 57 रनों की भी योगदान दिया था. इसके चलते मध्य प्रदेश ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता था. इसके बाद साल 2022-23 रणजी सीजन में भी सारांश जैन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 35 विकेट लिए और 360 रन भी बनाए. इस धमाकेदार प्रदर्शन के लिए सारांश को रणजी ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ ऑल-राउंडर का पुरस्कार ‘लाला अमरनाथ अवॉर्ड’ भी मिला था.

सारांश जैन का करियर

करियर की बात करें, तो सारांश जैन ने 54 फर्स्ट-क्लास मैचों में 27.3 की औसत से 188 विकेट चटकाए हैं. साथ ही बल्ले से ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए 31.75 के औसत से 2,223 रन भी बनाए हैं. इसके अलावा लिस्ट-ए क्रिकेट में सारांश के नाम 35 पारियों में 553 रन और 45 पारियों में 38 विकेट दर्ज हैं.

ये भी पढ़ें: IND vs SL: 150 गेंद में सिर्फ 1 विकेट… गौतम गंभीर के निशाने पर ये खिलाड़ी, क्या खत्म हो जाएगा करियर?

कोलंबो में डेब्यू करेंगे सारांश!

सारांश जैन को लंबे समय बाद भारतीय टीम में मौका मिला है. कुलदीप यादव के निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए माना जा रहा है कि सारांश श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में डेब्यू कर सकते हैं.

Tags: home-hero-pos-1IND vs SL
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए पिएं ये 6 ड्रिंक्स

August 19, 2026

क्या खाने से पेट ठंडा रहता है?

August 19, 2026

कौन हैं इमरान हाशमी की पत्नी?

August 19, 2026

ऋषभ पंत टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय,...

August 18, 2026

ज्यादा पसीना आना सेहत के लिए अच्छा या बुरा?

August 18, 2026

इमरान हाशमी का आलिया भट्ट से क्या रिश्ता है?

August 18, 2026
IND vs SL: गौतम गंभीर के हाथ लगा नया ‘अस्त्र’, अब उतरेंगे कुलदीप से घातक सारांश जैन, MP को बना चुके चैंपियन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs SL: गौतम गंभीर के हाथ लगा नया ‘अस्त्र’, अब उतरेंगे कुलदीप से घातक सारांश जैन, MP को बना चुके चैंपियन
IND vs SL: गौतम गंभीर के हाथ लगा नया ‘अस्त्र’, अब उतरेंगे कुलदीप से घातक सारांश जैन, MP को बना चुके चैंपियन
IND vs SL: गौतम गंभीर के हाथ लगा नया ‘अस्त्र’, अब उतरेंगे कुलदीप से घातक सारांश जैन, MP को बना चुके चैंपियन
IND vs SL: गौतम गंभीर के हाथ लगा नया ‘अस्त्र’, अब उतरेंगे कुलदीप से घातक सारांश जैन, MP को बना चुके चैंपियन