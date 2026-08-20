IND vs SL: गौतम गंभीर के हाथ लगा नया ‘अस्त्र’, अब उतरेंगे कुलदीप से घातक सारांश जैन, MP को बना चुके चैंपियन

IND vs SL 2nd Test: भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ (IND vs SL) गॉल टेस्ट में 165 रनों से धमाकेदार जीत की. इस जीत के बाद अब टीम इंडिया कोलंबो टेस्ट की तैयारी में जुट गई है. बताया जा रहा है कि कोलंबो में होने वाले टेस्ट में अनकैप्ड स्पिनर सारांश जैन का डेब्यू हो सकता है. मध्य प्रदेश का यह ऑलराउंडर दूसरे टेस्ट की प्लेइंग-11 में कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) की जगह ले सकता है. दरअसल, गॉल टेस्ट में भारतीय स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया. स्पिन फ्रेंडली विकेट होने के बावजूद कुलदीप सिर्फ एक ही विकेट हासिल कर पाए. ऐसे में अगले मैच में उनकी जगह सारांश जैन को मौका दिया जा सकता है, जो बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं.

कौन हैं सारांश जैन?

33 साल के सारांश जैन मध्य प्रदेश के ऑफ स्पिन ऑलराउंडर हैं. उन्हें श्रीलंका दौरे के लिए पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली है. वह दाएं हाथ के ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं, जो बाएं हाथ की बल्लेबाजी भी करते हैं. सारांश जैन को लंबे समय से घरेलू क्रिकेट में मध्य प्रदेश के लिए धमाकेदार प्रदर्शन करने के बाद टीम इंडिया में मौका मिला है.

सारांश जैन का रणजी में प्रदर्शन

साल 2021-22 रणजी ट्रॉफी सीजन में मध्य प्रदेश चैंपियन बना था. सारांश जैन ने इस सीजन मध्य प्रदेश के लिए क्वार्टरफाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल खेला था, जिसमें कुल 13 विकेट चटकाए थे. साथ ही फाइनल में बल्ले से 57 रनों की भी योगदान दिया था. इसके चलते मध्य प्रदेश ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता था. इसके बाद साल 2022-23 रणजी सीजन में भी सारांश जैन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 35 विकेट लिए और 360 रन भी बनाए. इस धमाकेदार प्रदर्शन के लिए सारांश को रणजी ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ ऑल-राउंडर का पुरस्कार ‘लाला अमरनाथ अवॉर्ड’ भी मिला था.

सारांश जैन का करियर

करियर की बात करें, तो सारांश जैन ने 54 फर्स्ट-क्लास मैचों में 27.3 की औसत से 188 विकेट चटकाए हैं. साथ ही बल्ले से ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए 31.75 के औसत से 2,223 रन भी बनाए हैं. इसके अलावा लिस्ट-ए क्रिकेट में सारांश के नाम 35 पारियों में 553 रन और 45 पारियों में 38 विकेट दर्ज हैं.

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कोलंबो में डेब्यू करेंगे सारांश!

सारांश जैन को लंबे समय बाद भारतीय टीम में मौका मिला है. कुलदीप यादव के निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए माना जा रहा है कि सारांश श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में डेब्यू कर सकते हैं.