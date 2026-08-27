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IND vs SL: कोलंबो में बारिश ने छीनी जीत, तो WTC में फंस जाएगी टीम इंडिया, ड्रॉ होने पर होंगे 3 नुकसान

IND vs SL 2nd Test: भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है. यह मुकाबला 5वें दिन में पहुंच चुका है, जहां पर भारत जीत के करीब पहुंच गई है. हालांकि बारिश इस मैच में पानी फेर सकता है. अगर 5वें दिन बारिश हुई, तो यह टेस्ट ड्रॉ भी हो सकता है. ऐसा होने पर टीम इंडिया को कई बड़े नुकसान होंगे.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 27, 2026 3:47:01 AM IST

अगर कोलंबो टेस्ट ड्रॉ हुआ, तो टीम इंडिया को WTC प्वाइंट्स टेबल में 3 बड़े नुकसान होंगे.
अगर कोलंबो टेस्ट ड्रॉ हुआ, तो टीम इंडिया को WTC प्वाइंट्स टेबल में 3 बड़े नुकसान होंगे.


IND vs SL 2nd Test: भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेला जा रहा दूसरा टेस्ट अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है. 4 दिनों का खेल खत्म होने के बाद भारतीय टीम ने मैच में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है. भारत ने पहली पारी में 9 विकेट के नुकसान पर 503 रन बनाकर पारी घोषित की थी. इसके जवाब में श्रीलंका पहली पारी में सिर्फ 290 पर ढेर हो गई. इसके बाद भारत ने श्रीलंका को फॉलोऑन दिया. फिर श्रीलंका ने थोड़ी वापसी की और दूसरी पारी में 229 रन बनाकर टीम इंडिया पर 16 रनों की मामूली बढ़त बनाई, लेकिन 6 अहम विकेट भी गंवा दिए.

अब इस टेस्ट में सिर्फ आखिरी दिन का खेल बचा है. ऐसे में टीम इंडिया चाहेगी कि वो जल्दी ही श्रीलंका को ऑलआउट करके छोटे से टारगेट को हासिल करके मैच अपने नाम कर ले. हालांकि टीम इंडिया की इन उम्मीदों पर बारिश पानी फेर सकती है. दरअसल, कोलंबो में गुरुवार यानी 27 अगस्त को बारिश होने की संभावना जताई जा रही है.

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कोलंबो टेस्ट ड्रॉ हुआ, तो क्या होगा?

श्रीलंका के पास कोलंबो टेस्ट में जीतने के चांसेस लगभग खत्म हो गए हैं. ऐसे में वे दुआ करेंगे कि मैच के आखिरी दिन बारिश हो जाए, जिससे उन्हें कम ओवर बल्लेबाजी करने पड़े. श्रीलंका आखिरी दिन किसी भी तरह अपने विकेट बचाकर पूरे दिन बल्लेबाजी करना चाहेगी, जिससे भारतीय टीम को जीत का मौका न मिले. इसमें बारिश का अहम रोल होने वाला है. बारिश की वजह से यह मैच ड्रॉ भी हो सकता है. अगर कोलंबो टेस्ट ड्रॉ हुआ, तो टीम इंडिया को कई नुकसान होंगे. यहां 3 प्वाइंट्स में समझें…

WTC प्वाइंट्स में टेबल में नुकसान

अगर बारिश की वजह से कोलंबो टेस्ट ड्रॉ हुआ, तो भारतीय टीम को WTC प्वाइंट्स टेबल में बड़ा नुकसान होगा. टेस्ट मैच जीतने पर भारत को WTC में 12 अंक मिलते, लेकिन ड्रॉ होने पर सिर्फ 4 प्वाइंट्स ही मिलेंगे. इतना ही नहीं, भारत का जीत प्रतिशत (PCT) भी 53.33 फीसदी से घटकर 51.52 फीसदी रह जाएगा. इससे टीम इंडिया WTC प्वाइंट्स टेबल में बांग्लादेश को पीछे नहीं छोड़ पाएगी. बांग्लादेश का जीत प्रतिशत 55.56 (PCT) है, जो भारत से थोड़ा ज्यादा है. अगर भारत को प्वाइंट्स टेबल में बांग्लादेश को पीछे छोड़ना है, तो कोलंबो टेस्ट में जीत जरूरी है.

श्रीलंका को क्लीन स्वीप करने का मौका गंवाना

भारतीय टीम ने श्रीलंका को गॉल में खेले गए पहले टेस्ट में 165 रनों के बड़े अंतर से हराया था. भारत के पास कोलंबो में जीत हासिल कर श्रीलंका को उनके घर में क्लीन स्वीप करने का सुनहरा मौका है. अगर आखिरी दिन बारिश होती है, तो भारत के हाथ से यह मौका निकल जाएगा. वहीं, अगर भारत को जीत मिलती है, तो क्लीन स्वीप के साथ ही भारत को WTC प्वाइंट्स टेबल में बड़ा फायदा होगा. भारतीय टीम का जीत प्रतिशत (PCT) 57.58 फीसदी हो जाएगा, जिससे वो बांग्लादेश को पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर पहुंच जाएगा. WTC फाइनल खेलने के लिए भारत को टॉप-2 में जगह बनानी होगी.

WTC फाइनल की राह होगी मुश्किल

अगर कोलंबो टेस्ट ड्रॉ हुआ, तो टीम इंडिया के लिए WTC फाइनल की राह काफी मुश्किल हो जाएगी. दरअसल, श्रीलंका दौरे के बाद भारत के पास मौजूदा WTC साइकिल में 7 मैच बचेंगे. अगर कोलंबो में हार मिलती है, तो भारत को अगले 7 मैचों में किसी भी हाल में 6 मुकाबले जीतने होंगे, जिससे भारत सुरक्षित तरीके से करीब 68 फीसदी जीत प्रतिशत के साथ WTC फाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाए.

वहीं, अगर भारतीय टीम कोलंबो टेस्ट में जीत हासिल करती है, तो उसे बाकी 7 मैचों में 5 मुकाबले जीतने होंगे, जिससे WTC फाइनल में पहुंचने के चांसेस बढ़ जाएंगे. अगर भारतीय टीम दुआ करेगी कि मैच के आखिरी दिन बारिश खेल न बिगाड़े, जिससे वो आसानी से जीत दर्ज कर सकें.

Tags: IND vs SLIndia vs Sri Lanka
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