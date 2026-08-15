IND vs SL 1st Test: भारत ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, 21 महीने बाद पडिक्कल की वापसी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग XI

IND vs SL 1st Test: भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच गॉल के मैदान पर खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतने के बाद कहा कि विकेट अच्छा लग रहा है, इसलिए वे पहले बैटिंग करेंगे. उन्होंने बताया कि इस टेस्ट में उसी प्लेइंग-11 के साथ मैदान पर उतरेंगे, जो आखिरी मैच में खेली थी. भारत की ओर से किसी नए खिलाड़ी को मौका नहीं दिया गया है.

भारतीय टीम 3 स्पिनर और 2 पेसर के साथ मैदान पर उतरी है. वहीं, देवदत्त पडिक्कल को भी प्लेइंग-11 में मौका दिया गया है, जिन्होंने श्रीलंका क्रिकेट XI के खिलाफ वॉर्म-अप मैच में शानदार प्रदर्शन किया था. पडिक्कल ने अपना आखिरी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नवंबर- 2024 में खेला था.

श्रीलंका की ओर से एक खिलाड़ी का डेब्यू

भारत के खिलाफ गॉल टेस्ट मैच में श्रीलंका की ओर से ऑफ-स्पिनर केशरा नुवान्था अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर रहे हैं. 25 साल के इस खिलाड़ी को टेस्ट कैप मिल गई है. उन्होंने वॉर्म-अप मैच में केएल राहलु, शुभमन गिल और ऋषभ पंत को आउट किया था.

दोनों टीमों की प्लेइंग XI

भारत: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

श्रीलंका: लाहिरू उदारा, निशान मदुश्का, दिनेश चंडीमल, कामिन्दु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला (डब्ल्यू), केशरा नुवांथा, प्रभात जयसूर्या, लाहिरू कुमारा, असिथा फर्नांडो.

Captain Shubman Gill wins the toss and elects to bat first at Galle. A look at our Playing XI for the game. Live – https://t.co/bg2q0J2x1f #SLvIND pic.twitter.com/ll2Xa9sTm3 — BCCI (@BCCI) August 15, 2026

टॉस से पहले शुभमन गिल ने फहराया झंडा

भारत टीम श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त के दिन पहला टेस्ट मैच खेलने उतरी है. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने श्रीलंका के झंडा फहराया, जिसके बाद सभी खिलाड़ियों ने राष्ट्रगान गाया. इस दौरान टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर भी शुभमन गिल के साथ मौजूद रहे.

गॉल में टीम इंडिया का रिकॉर्ड

गॉल के मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया का शानदार रिकॉर्ड है. भारत ने इस मैदान पर श्रीलंका को पिछले 10 टेस्ट मैचों में 8 बार हराया है, जबकि 2 मैच ड्रॉ रहे हैं. श्रीलंका को साल 2015 में इस मैदान पर भारत के खिलाफ आखिरी जीत मिली थी.