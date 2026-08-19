IND vs SL: टीम इंडिया गॉल टेस्ट में जीती, तो WTC प्वाइंट्स टेबल में कितना फायदा? 3 प्वाइंट्स में समझें

IND vs SL 1st Test, WTC Points Table: भारतीय टीम गॉल टेस्ट में जीत के बेहद करीब पहुंच गई है. मैच के आखिरी दिन श्रीलंका को जीत के लिए 288 रन चाहिए, जबकि भारत को सिर्फ 6 विकेट की जरूरत है. मंगलवार यानी 18 अगस्त को भारत ने श्रीलंका को 372 रनों का टारगेट दिया था. फिलहाल श्रीलंका ने 5 विकेट के नुकसान पर 151 रन बना लिए है. अब श्रीलंका को जीत के लिए 219 चाहिए, जबकि भारत को सिर्फ 5 विकेट की दरकार है. शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम धीरे-धीरे जीत की ओर से कदम बढ़ा रही है. अगर इस मैच में टीम इंडिया जीत हासिल करती है, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के प्वाइंट्स टेबल में बड़ा फायदा मिलेगा. जानें गॉल टेस्ट में जीत से क्या-क्या फायदे…

भारत को WTC प्वॉइंट्स टेबल में कितना फायदा?

भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस के लिहाज से काफी अहम है. अगर भारत को इस सीरीज के पहले मैच यानी गॉल टेस्ट में जीत मिलती है, तो WTC प्वाइंट्स टेबल में बड़ा फायदा होगा. इस जीत से भारत को 12 प्वाइंट्स मिलेंगे, जो कि अभी 52 प्वाइंट्स हैं. ऐसे में भारत के पास कुल 64 प्वाइंट्स हो जाएंगे. इसके अलावा टीम का जीत प्रतिशत (PCT) भी 48.15 से बढ़कर सीधा 53.33 पर पहुंच जाएगी.

जीत के बाद भी बांग्लादेश ने नीचे भारत!

अगर भारतीय टीम गॉल टेस्ट में जीत हासिल कर लेती है, तो भी बांग्लादेश को WTC प्वाइंट्स टेबल में पीछे नहीं छोड़ पाएगी. भारतीय टीम जीत के बाद भी 5वें नंबर पर ही रहेगी, जबकि बांग्लादेश चौथे स्थान पर है. दरअसल, बांग्लादेश का जीत प्रतिशत 66.67 है, जबकि भारत का जीत प्रतिशत जीत के बाद भी तक ही पहुंचेगा. ऐसे में गॉल टेस्ट जीतने के बाद भी टीम इंडिया 5वें पायदान पर ही रहेगी.

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क्लीन स्वीप पर भारत की नजर

गॉल टेस्ट मैच में जीत हासिल करते ही टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा. इस मैच में जीत के बाद भारतीय टीम के पास श्रीलंका को क्लीन स्वीप करने का मौका होगा. 23 अगस्त से कोलंबो में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया कॉन्फिडेंस के साथ बड़ी जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगा. अगर भारतीय टीम कोलंबो टेस्ट में भी जीत हासिल कर लेती है, तो WTC फाइनल की राह थोड़ी आसान हो जाएगी.