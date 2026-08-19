IND vs SL: जीत के बाद शुभमन गिल खुश नहीं, बोले- हम तो 400 रन बनाते, लेकिन विकेट…

Shubman Gill Statement After Win: भारत ने गाले में खेले गए पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराकर दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. इस जीत के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल काफी खुश नजर आए. उन्होंने जीत को ‘खास’ और बेहद सकून देने वाला बताया. भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे, जिसके जवाब में श्रीलंका की टीम 284 रन पर आउट हो गई. दूसरी पारी में भारत ने 193 रन बनाए और श्रीलंका को 206 रन पर समेटकर मैच अपने नाम कर लिया. आइए जानते हैं मैच के बाद गिल ने क्या कहा?

गिल ने कहा कि मैच के दौरान भारतीय टीम पर कुछ समय दबाव जरूर आया था, लेकिन खिलाड़ियों ने शानदार तरीके से इसका जवाब दिया. उन्होंने बताया कि टीम पहली पारी में करीब 400 रन बनाना चाहती थी, लेकिन पिच पर बल्लेबाजों के लिए आसानी से रन बनाना मुश्किल था. साथ ही यह भी तय नहीं था कि भारतीय गेंदबाजों को कितने ओवर गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा. इसके बावजूद टीम ज्यादातर समय मजबूत स्थिति में रही.

मानव सुथार की गेंदबाजी से प्रभावित हुए गिल

गिल ने युवा स्पिनर मानव सुथार की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि सुथार ने शानदार गेंदबाजी की और लगातार श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा. गिल के मुताबिक, सुथार ने अपनी गेंदबाजी से टीम को महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई और मुश्किल परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन किया.

देवदत्त पडिक्कल की पारी को बताया देखने लायक

कप्तान ने देवदत्त पडिक्कल की बल्लेबाजी की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि पडिक्कल को बल्लेबाजी करते देखना शानदार अनुभव था. शतक पूरा करने के बाद भी उन्होंने अपनी बल्लेबाजी जारी रखी और टीम के लिए अहम योगदान दिया. गिल ने कहा कि उनकी पारी देखने लायक थी. कप्तान ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है. उनके मुताबिक, टेस्ट मैच जीतना आसान नहीं होता और यह जीत टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.