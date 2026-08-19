Home > खेल > IND vs SL: जीत के बाद शुभमन गिल खुश नहीं, बोले- हम तो 400 रन बनाते, लेकिन विकेट…

IND vs SL: जीत के बाद शुभमन गिल खुश नहीं, बोले- हम तो 400 रन बनाते, लेकिन विकेट…

भारत ने गाले टेस्ट में श्रीलंका को 165 रन से हराकर दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. कप्तान शुभमन गिल ने इस जीत को बेहद खास और शानदार बताया. उन्होंने दबाव में टीम के शानदार जवाब की तारीफ की और युवा स्पिनर मानव सुथार की गेंदबाजी को शानदार बताया.

By: Satyam Sengar | Published: August 19, 2026 2:20:51 PM IST

मैच के बाद शुभमन गिल का बयान.
मैच के बाद शुभमन गिल का बयान.


Shubman Gill Statement After Win: भारत ने गाले में खेले गए पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराकर दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. इस जीत के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल काफी खुश नजर आए. उन्होंने जीत को ‘खास’ और बेहद सकून देने वाला बताया. भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे, जिसके जवाब में श्रीलंका की टीम 284 रन पर आउट हो गई. दूसरी पारी में भारत ने 193 रन बनाए और श्रीलंका को 206 रन पर समेटकर मैच अपने नाम कर लिया. आइए जानते हैं मैच के बाद गिल ने क्या कहा?

गिल ने कहा कि मैच के दौरान भारतीय टीम पर कुछ समय दबाव जरूर आया था, लेकिन खिलाड़ियों ने शानदार तरीके से इसका जवाब दिया. उन्होंने बताया कि टीम पहली पारी में करीब 400 रन बनाना चाहती थी, लेकिन पिच पर बल्लेबाजों के लिए आसानी से रन बनाना मुश्किल था. साथ ही यह भी तय नहीं था कि भारतीय गेंदबाजों को कितने ओवर गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा. इसके बावजूद टीम ज्यादातर समय मजबूत स्थिति में रही.

You Might Be Interested In

मानव सुथार की गेंदबाजी से प्रभावित हुए गिल
गिल ने युवा स्पिनर मानव सुथार की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि सुथार ने शानदार गेंदबाजी की और लगातार श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा. गिल के मुताबिक, सुथार ने अपनी गेंदबाजी से टीम को महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई और मुश्किल परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन किया.

देवदत्त पडिक्कल की पारी को बताया देखने लायक
कप्तान ने देवदत्त पडिक्कल की बल्लेबाजी की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि पडिक्कल को बल्लेबाजी करते देखना शानदार अनुभव था. शतक पूरा करने के बाद भी उन्होंने अपनी बल्लेबाजी जारी रखी और टीम के लिए अहम योगदान दिया. गिल ने कहा कि उनकी पारी देखने लायक थी. कप्तान ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है. उनके मुताबिक, टेस्ट मैच जीतना आसान नहीं होता और यह जीत टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

Tags: india vs srilanka
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं इमरान हाशमी की पत्नी?

August 19, 2026

ऋषभ पंत टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय,...

August 18, 2026

ज्यादा पसीना आना सेहत के लिए अच्छा या बुरा?

August 18, 2026

इमरान हाशमी का आलिया भट्ट से क्या रिश्ता है?

August 18, 2026

गुलजार की 5 बेस्ट शायरी

August 18, 2026

दिल्ली के पास हैं ये 6 हिल स्टेशन्स

August 17, 2026
IND vs SL: जीत के बाद शुभमन गिल खुश नहीं, बोले- हम तो 400 रन बनाते, लेकिन विकेट…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs SL: जीत के बाद शुभमन गिल खुश नहीं, बोले- हम तो 400 रन बनाते, लेकिन विकेट…
IND vs SL: जीत के बाद शुभमन गिल खुश नहीं, बोले- हम तो 400 रन बनाते, लेकिन विकेट…
IND vs SL: जीत के बाद शुभमन गिल खुश नहीं, बोले- हम तो 400 रन बनाते, लेकिन विकेट…
IND vs SL: जीत के बाद शुभमन गिल खुश नहीं, बोले- हम तो 400 रन बनाते, लेकिन विकेट…