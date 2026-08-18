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IND vs SL: कुलदीप 4 विकेट लेगा… अस्पताल के बेड से दिग्गज की भविष्यवाणी, हार्ट अटैक के चलते हुए हैं भर्ती

IND vs SL 1st Test: श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में कुलदीप यादव का प्रदर्शन अभी तक साधारण रहा है. उन्होंने पहली पारी में सिर्फ 1 विकेट हासिल किया है. अब कुलदीप यादव को लेकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने बड़ी भविष्यवाणी की है. उनका कहना है कि कुलदीप यादव अगली पारी में 4 विकेट लेंगे.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 18, 2026 4:13:26 PM IST

कुलदीप यादव को लेकर पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज की भविष्यवाणी.
कुलदीप यादव को लेकर पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज की भविष्यवाणी.


IND vs SL, Kuldeep Yadav: भारत बनाम श्रीलंका का पहला टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है. श्रीलंका को चौथी पारी में 372 रनों का टारगेट मिला है. भारत को जीत लिए 10 विकेट की जरूरत है. ऐसे में एक बार भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) पर नजरें होंगी, जिन्होंने पहली पारी में सिर्फ एक विकेट लिया था. उनके प्रदर्शन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. इस बीच पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर बासित अली ने कुलदीप को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है. 55 साल के बासित अली कराची के अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन फिर भी क्रिकेट पर चर्चा की. उन्होंने अस्पताल के बेड पर लेटे हुए कहा कि कुलदीप यादव श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट की आखिरी पारी में 4 विकेट हासिल करेंगे.

‘लिख लो, 4 आउट करेगा…’

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली ने अस्पताल में बेड पर लेटे हुए ही भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट मैच की रिव्यू किया. इस दौरान उन्हें भारतीय युवा स्पिनर मानव सुथार और रविंद्र जडेजा के शानदार प्रदर्शन की जानकारी मिली. बासित अली को बताया गया कि कुलदीप यादव को पहली पारी में सिर्फ एक ही विकेट मिला, जबकि सुथार ने 4 और जडेजा ने 3 विकेट चटकाए. इस पर बासित अली ने जवाब देते हुए कहा कि पर्चे पर लिख लो, कुलदीप अगली पारी में 4 आउट करेगा.

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बासित अली अस्पताल में क्यों हुए भर्ती?

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली को अचानक हार्ट अटैक आने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पूर्व क्रिकेटर को अचानक सीने में दर्द और बेचैनी हुई. इसके बाद उन्हें तुरंत कराची के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया. फिलहाल अस्पताल में ही उनका इलाज चल रहा है.

गॉल टेस्ट का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो भारत ने श्रीलंका को चौथी पारी में 372 रनों का टारगेट दिया है. भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 193 रन बनाए. भारत की ओर से ऋषभ पंत ने 66 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि देवदत्त पडिक्कल ने 44 और केएल राहुल ने 35 रन बनाए. भारतीय टीम के पास पहले से 178 रनों की बढ़त थी. ऐसे में श्रीलंका को मैच की आखिरी पारी में 372 रनों का टारगेट मिला. श्रीलंकाई टीम ने टारगेट का पीछा शुरू कर दिया है.

Tags: IND vs SLKuldeep Yadav
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