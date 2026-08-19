IND vs SL: मानव सुथार के साथ नाइंसाफी! 10 विकेट लेने के बाद नहीं मिला POTM, ये खिलाड़ी से उड़ा अवॉर्ड

IND vs SL 1st Test POTM Award: श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले गए टेस्ट मैच में मानव सुथार ने बेहतरीन गेंदबाजी की. उन्होंने पहली पारी में 4 श्रीलंकाई बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया, जबकि दूसरी पारी में 6 विकेट चटकाए. मानव सुथार (Manav Suthar) की धमाकेदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया. गेंदबाजी से कमाल करने के साथ ही सुथार ने बल्ले से भी अपना योगदान दिया. उन्होंने दोनों पारियों में कुल मिलाकर 33 रन बनाए. हालांकि इसके बावजूद प्लेयर ऑफ द मैच (POTM) का अवॉर्ड नहीं दिया गया. सुथार की जगह टीम इंडिया के बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

पडिक्कल ने जीता POTM

गॉल टेस्ट में भारत की जीत के बाद देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal) को मैन ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. उन्होंने मैच की पहली पारी में 167 रनों की मैराथन पारी खेली थी. इसके दम पर भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाकर मैच पर अपनी पकड़ बना ली थी. इसके बाद दूसरी पारी में भी पडिक्कल ने 44 रन बनाए, जिससे टीम इंडिया श्रीलंका के सामने बड़ा टारगेट खड़ा कर सकी. बता दें कि देवदत्त पडिक्कल को साई सुदर्शन के चोटिल होने के बाद टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में मौका मिला था.

सुथार की फिरकी में फंसे श्रीलंकाई

भले ही देवदत्त पडिक्कल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन हर तरफ मानव सुथार की ही चर्चा हो रही है. 24 साल के इस स्पिनर ने सुथार ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को अपनी फिरकी पर नचाया. मैच के आखिरी दिन श्रीलंकाई टीम 372 के स्कोर का पीछा करते हुए 199 के स्कोर पर पहुंच गई थी. इसके बाद मानव सुथार ने गेंदबाजी की कमान संभाली और 76वें ओवर में सिर्फ 6 गेंदों के अंदर सोनल दिनुशा, प्रभात जयसूर्या और लाहिरू कुमारा को आउट कर दिया. इसके बाद उन्होंने केशारा नुवांता को आउट करके मैच खत्म किया. अगर सुथार जल्दी इन बल्लेबाजों को आउट नहीं करते, तो बारिश टीम इंडिया का खेल बिगाड़ सकती थी. दरअसल, मैच खत्म होने के थोड़ी ही देर बाद गॉल में बारिश से शुरू हो गई.

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ऐसा रहा गॉल टेस्ट मैच

भारत ने पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए 462 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में उतरी श्रीलंकाई टीम 284 के स्कोर पर ढेर हो गई. इससे भारत को 178 रनों की लीड मिल गई. फिर भारत ने अपनी दूसरी पारी में 193 रन बनाए और श्रीलंका को 372 रनों का टारगेट दिया. श्रीलंका अपनी दूसरी पारी में टारगेट का पीछा करते हुए 206 के स्कोर पर ढेर हो गई. इससे भारत ने 165 रनों से मैच अपने नाम कर लिया.