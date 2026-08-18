IND vs SL: गॉल टेस्ट में बड़ा हादसा! श्रीलंकाई बल्लेबाज को गर्दन में लगी गंभीर चोट, अस्पताल में भर्ती

Dinesh Chandimal Injury, IND vs SL: भारत और श्रीलंका के बीच गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट मैच के चौथे दिन बड़ा हादसा हो गया. श्रीलंका के स्टार बल्लेबाज दिनेश चांदीमल फील्डिंग के दौरान गंभीर रूप से चोटिल हो गए. चौथे दिन के पहले सेशन में भारत की बल्लेबाजी के दौरान दिनेश चांदीमल ने बाउंड्री रोकने के लिए डाइव लगाई, जिससे उनके कंधे और गर्दन में गंभीर चोट आई. इसके बाद उन्हें तुरंत इलाज और स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया. यह घटना भारतीय टीम की दूसरी पारी के दौरान चौथे ओवर में घटी, जब भारत के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने केशरा नुवान्था की आखिरी गेंद पर डीप स्क्वायर लेग की ओर शॉट लगाया.

राहुल का शॉट रोकते हुए चोटिल

केएल राहुल ने चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार शॉट लगाया. गेंद तेजी से बाउंड्री की ओर जा रही थी, जिसे रोकने के लिए दिनेश चांदीमल ने पीछे दौड़ रहे थे. आखिरी समय में उन्होंने गेंद को रोकने के लिए डाइव लगाया. इस दौरान उनके शरीर का पूरा वजन कंधे और गर्दन पर आ गया. चोट लगते ही चांदीमल मैदान पर ही लेट गए. इसके तुरंत श्रीलंकाई टीम के फिजियो मैदान पर आए और उन्हें मैदान से बाहर ले गए.

SLC ने दी ये जानकारी

IANS के मुताबिक, श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने कहा, ‘चौथे दिन के पहले सेशन में फील्डिंग के दौरान बाउंड्री रोकने के लिए डाइव लगाते समय दिनेश चांदीमल के दाहिने कंधे और गर्दन में चोट लग गई. मैदान पर टीम के फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर ने उनकी जांच की और उन्हें एहतियात के तौर पर स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया. स्कैन के नतीजे आने के बाद आगे की जानकारी दी जाएगी.’

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गॉल टेस्ट का क्या हाल?

मुकाबले की बात करें, तो भारतीय टीम टेस्ट के चौथे दिन अपनी दूसरी पारी खेल रही है. भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 116 रन बना लिए हैं. भारत की ओर से केएल राहुल ने 35 और देवदत्त पडिक्कल ने 44 रन बनाए. वहीं, यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले आउट हो गए, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने सिर्फ 8 रन बनाए. फिलहाल ऋषभ पंत (21) और ध्रुव जुरेल (5) क्रीज पर मौजूद हैं.