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IND vs SL Day 1: केएल राहुल रिटायर्ड हर्ट, देवदत्त पडिक्कल का शतक… कैसा रहा पहले दिन का खेल?

IND vs SL 1st test Day 1 Report: भारत ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट के पहले दिन 2 विकेट पर 288 रन बनाए. देवदत्त पडिक्कल 131 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि ऋषभ पंत 27 रन पर खेल रहे हैं. केएल राहुल ने 77 रन बनाए, लेकिन ऐंठन के कारण रिटायर्ड हर्ट हो गए. श्रीलंका की ओर से एकमात्र विकेट प्रभात जयसूर्या ने लिया.

By: Satyam Sengar | Published: August 15, 2026 7:11:49 PM IST

कैसा रहा पहले दिन का खेल?
कैसा रहा पहले दिन का खेल?


IND vs SL 1st test Day 1 Report: भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी की. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने दिन का खेल खत्म होने तक 73 ओवर में 2 विकेट पर 288 रन बना लिए. देवदत्त पडिक्कल 131 रन बनाकर नाबाद लौटे, वहीं दूसरी ओर ऋषभ पंत 27 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं. भारत ने पूरे दिन श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा और मजबूत स्थिति हासिल कर ली.

देवदत्त पडिक्कल भारत की पारी के सबसे बड़े स्टार रहे. उन्होंने 178 गेंदों का सामना करते हुए 131 रन बनाए और इस दौरान 12 चौके और 1 छक्का लगाया. पडिक्कल ने केएल राहुल के साथ मिलकर टीम की पारी को संभाला. राहुल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 162 गेंदों पर 77 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. हालांकि, बाद में उन्हें ऐंठन और हाथ में परेशानी के कारण 77 रन पर रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़ना पड़ा.

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यशस्वी और शुभमन गिल नहीं कर सके बड़ी पारी
भारत को पहला झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा. उन्होंने 37 गेंदों पर 32 रन बनाए और 5 चौके लगाए, लेकिन रन आउट हो गए. इसके बाद कप्तान शुभमन गिल भी बड़ी पारी नहीं खेल सके. वह 28 गेंदों पर 16 रन बनाकर प्रभात जयसूर्या की गेंद पर आउट हुए. जयसूर्या श्रीलंका के सबसे सफल गेंदबाज रहे और उन्होंने 24 ओवर में 77 रन देकर 1 विकेट लिया. बाकी गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों पर ज्यादा दबाव नहीं बना सके.

दूसरे दिन बड़ी पारी पर होगी भारत की नजर
श्रीलंका की ओर से केशरा नुवांथा ने 21 ओवर में 98 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला. लाहिरु कुमारा ने 10 ओवर में 51 रन खर्च किए, जबकि असिथा फर्नांडो ने 28 रन दिए. धनंजय डी सिल्वा और सोनल दिनूषा भी विकेट नहीं ले सके. भारत के पास अभी 8 विकेट बचे हैं और रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खिलाड़ी बल्लेबाजी के लिए बाकी हैं. ऐसे में भारत दूसरे दिन बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेगा.

Tags: IND vs SL
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