IND vs SA Weather Forecast: कैसा है आज अहमदाबाद का मौसम, क्या भारत और साउथ अफ्रीका का मैच होगा या ले डूबेगी बारिश?

IND vs SA Weather Forecast: आज टी20 विश्व कप के सुपर-8 चरण में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला होगा. दोनों ही टीमों ने अपने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन किया है और अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन अपनी जीत का सिलसिला आगे बढ़ाता है.

पिछले साल 2024 टी20 विश्व कप का फाइनल मैच भी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ही खेला गया था, इसलिए फैंस को इस मुकाबले में एक रोमांचक और दिलचस्प खेल देखने की उम्मीद है.

अहमदाबाद की पिच कैसी रहेगी?

नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच शुरुआत में गेंदबाजों के लिए थोड़ी मददगार होती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, ये बल्लेबाजों के लिए आसान हो जाती है. इस बार सुपर-8 मुकाबला काली मिट्टी की पिच पर खेला जाएगा.

पिच पर ज्यादा स्पिनर मदद नहीं कर पाएंगे.

टीम मैनेजमेंट को ये तय करना होगा कि क्या एक अतिरिक्त स्पिनर रखना सही रहेगा या एक तेज गेंदबाज.

वॉशिंगटन सुंदर की जगह उपकप्तान अक्षर पटेल मैदान में उतर सकते हैं.

अभ्यास सत्र में कुलदीप यादव ने ईशान किशन और रिंकू सिंह को गेंदबाजी कराई, जिससे संकेत मिलते हैं कि अर्शदीप सिंह भी खेल सकते हैं.

अहमदाबाद का मौसम

आज अहमदाबाद में मौसम साफ और गर्म रहने की संभावना है.

दिन का तापमान लगभग 36°C तक पहुंच सकता है.

हल्की धुंध के साथ धूप खिली रहेगी.

बारिश की कोई संभावना नहीं है, इसलिए पूरा मुकाबला बिना किसी रुकावट के देखा जा सकेगा.

फैंस के लिए ये अच्छी खबर है कि मैच के दौरान मौसम खेलने के अनुकूल रहेगा.

टीमों की संभावित पारी

भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह.

साउथ अफ्रीका

एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डिकाक, रयान रिकल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, मार्को जेनसेन, कैगिसो रबादा, लुंगी नगिदी, केशव महाराज, कार्बिन बाश, एनरिक नोर्त्जे, क्वेना मफाका, जार्ज लिंडे, जेसन स्मिथ.

इस मुकाबले में पिच और मौसम दोनों ही टीमों के लिए महत्वपूर्ण कारक होंगे. फैंस के लिए ये मैच देखने में रोमांचक और उत्साहजनक रहेगा.

