IND vs SA Live Streaming: मिस मत करना कल का हाई-वोल्टेज मैच ! जानें किस चैनल पर होगा लाइव स्ट्रीम

IND vs SA Live Streaming: सूर्यकुमार यादव की कप्तानी ने कमाल ही कर दिया है. अभी तक भारतीय क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 में में नहीं हारी. वहीं बता दें कि अब टीम इंडिया बिना एक भी मैच हारे सुपर 8 स्टेज में पहुंच गई है. अब, उनका पहला सुपर 8 मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ है. इस खबर के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि मैच कब और कहां खेला जाएगा. साथ ही ये भी बताने वाले हैं कि इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी.

कहां खेला जाएगा मैच

भारत और साउथ अफ्रीका रविवार (22 फरवरी) को अहमदाबाद में ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने सुपर 8 रन की शुरुआत करते हुए अपनी दुश्मनी फिर से शुरू करेंगे. लगातार चार जीत के साथ अपने-अपने ग्रुप में टॉप पर रहने के बाद, दोनों टीमें अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना और दो ज़रूरी पॉइंट्स हासिल करना चाहेंगी. इस बड़े मुकाबले में जीत से दोनों में से किसी भी टीम को सेमीफ़ाइनल में पहुँचने की अपनी उम्मीदें बढ़ाने में मदद मिलेगी. इंडिया-साउथ अफ्रीका मैच रविवार, 22 फरवरी को नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में खेला जाएगा. मैच शाम 7:00 बजे IST से शुरू होगा.

यहां जानें हर सवाल का जवाब

सवाल: कौन से टीवी चैनल इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच दिखाएंगे?

जवाब: ये मैच भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव दिखाया जाएगा.

सवाल: इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

जवाब: लाइव स्ट्रीमिंग Jio Hotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

सवाल: इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप मैच का टॉस कब होगा?

जवाब: इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका मैच का टॉस शाम 6:30 PM IST पर होगा.

